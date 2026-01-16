VIDEO Maria Corina Machado spune că va fi aleasă președintă a Venezuelei „la momentul potrivit”
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, a afirmat că ea crede că va fi aleasă președintă a Venezuelei „la momentul potrivit”, într-un interviu difuzat vineri de postul Fox News, relatează AFP.
„Cred că există o misiune de îndeplinit și că vom transforma Venezuela în acest pământ al harului și că voi fi aleasă președintă a Venezuelei la momentul potrivit și că voi fi prima femeie care va deține această funcție”, a declarat Maria Corina Machado în cadrul emisiunii „Fox and Friends Weekend”, potrivit Agerpres.
María Corina Machado en Fox News: "Cuando llegue el momento correcto, seré la primera mujer electa presidenta de Venezuela". pic.twitter.com/S02DXmgfC4— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) January 16, 2026
La scurt timp după capturarea președintelui Nicolas Maduro, în prezent reținut în Statele Unite, Donald Trump a declarat că Machado, care părăsise în secret Venezuela în decembrie pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace, nu este calificată să conducă țara.
El a avut, de asemenea, discuții ample în această săptămână cu președinta interimară a țării, Delcy Rodriguez, pentru care nu a avut decât cuvinte de laudă, numind-o o „persoană extraordinară”.
Potrivit New York Times, directorul CIA, John Ratcliffe, s-a întâlnit joi la Caracas cu Delcy Rodriguez, care este vizată de sancțiuni americane.
„Vreau să-mi servesc țara acolo unde sunt cea mai utilă”, a afirmat Machado în interviul acordat Fox News.
Întrebată ce așteaptă acum Venezuela, ea a răspuns: „Libertate. Și nu numai atât, vom avea o țară, așa cum am spus întotdeauna, care va fi invidiată de toată lumea”.
Donald Trump a primit-o joi pe lidera opoziției venezuelene la un prânz la Casa Albă, în timpul căruia ea i-a oferit președintelui american medalia Premiului Nobel.
„O merită. A fost un moment foarte emoționant”, a spus ea la Fox News.
Nobel Peace Center, cu sediul la Oslo, capitala Norvegiei, a precizat joi pe rețeaua X că laureații pot dispune de medalia aurită asociată distincției după cum consideră de cuviință, adăugând însă că „o medalie poate schimba proprietarul, dar nu și titlul de laureat”.