VIDEO Maria Corina Machado spune că va fi aleasă președintă a Venezuelei „la momentul potrivit”

Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, a afirmat că ea crede că va fi aleasă președintă a Venezuelei „la momentul potrivit”, într-un interviu difuzat vineri de postul Fox News, relatează AFP.

„Cred că există o misiune de îndeplinit și că vom transforma Venezuela în acest pământ al harului și că voi fi aleasă președintă a Venezuelei la momentul potrivit și că voi fi prima femeie care va deține această funcție”, a declarat Maria Corina Machado în cadrul emisiunii „Fox and Friends Weekend”, potrivit Agerpres.

María Corina Machado en Fox News: "Cuando llegue el momento correcto, seré la primera mujer electa presidenta de Venezuela". pic.twitter.com/S02DXmgfC4 — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) January 16, 2026

Citește și Miza primei întâlniri față în față dintre Trump și câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace

La scurt timp după capturarea președintelui Nicolas Maduro, în prezent reținut în Statele Unite, Donald Trump a declarat că Machado, care părăsise în secret Venezuela în decembrie pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace, nu este calificată să conducă țara.

El a avut, de asemenea, discuții ample în această săptămână cu președinta interimară a țării, Delcy Rodriguez, pentru care nu a avut decât cuvinte de laudă, numind-o o „persoană extraordinară”.

Potrivit New York Times, directorul CIA, John Ratcliffe, s-a întâlnit joi la Caracas cu Delcy Rodriguez, care este vizată de sancțiuni americane.

„Vreau să-mi servesc țara acolo unde sunt cea mai utilă”, a afirmat Machado în interviul acordat Fox News.

Întrebată ce așteaptă acum Venezuela, ea a răspuns: „Libertate. Și nu numai atât, vom avea o țară, așa cum am spus întotdeauna, care va fi invidiată de toată lumea”.

Donald Trump a primit-o joi pe lidera opoziției venezuelene la un prânz la Casa Albă, în timpul căruia ea i-a oferit președintelui american medalia Premiului Nobel.

„O merită. A fost un moment foarte emoționant”, a spus ea la Fox News.

Nobel Peace Center, cu sediul la Oslo, capitala Norvegiei, a precizat joi pe rețeaua X că laureații pot dispune de medalia aurită asociată distincției după cum consideră de cuviință, adăugând însă că „o medalie poate schimba proprietarul, dar nu și titlul de laureat”.