VIDEO. Moment bizar în timpul unui interviu despre meciul Belgia-România de la EURO 2024. „Hei, nici măcar nu mă cheamă așa”

Un interviu acordat de fotbalistul Amadou Onana la Euro 2024 a devenit viral și a trecut de 4 milioane de vizualizări. Motivul nu are însă legătură cu fotbalul, scrie Digisport.

Amadou Onana, fotbalist la Everton, a fost întrebat despre meciul Belgiei cu România și despre ce trebuie să schimbe naționala sa pentru a nu pierde, cum a făcut-o cu Slovacia. ”Trebuie să marcăm un gol. Eficiență”, a spus Amadou Onana, în limba franceză.

A fost abordat apoi de un alt jurnalist care i s-a adresat cu numele „Andre”, spre uluiala fotbalistului, care a replicat imediat în engleză.

”Andre nici măcar nu e numele meu, prietene. Înțelegi ce spun? Haide…”.

