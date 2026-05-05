Momentul „Aruncă fițuica” din timpul moțiunii de cenzură PSD-AUR

În timp ce parlamentarii PSD împărțeau pliante cu „echipa de căpușe a lui Bolojan”, parlamentarii liberali nu au gustat gestul foștilor colegi de coaliție.

Marți, în plenul Parlamentului, în timpul moțiunii de cenzură PSD-AUR, o parte dintre parlamentarii PSD au început să împartă pliante în sală cu „echipa de căpușe a lui Bolojan”. Inclusiv în rândurile parlamentarilor PNL.

Unii nu au gustat însă conținutul editorial și l-au returnat, fiecare în felul lui.

Spre exemplu, deputatul PNL Alexandru Muraru a luat broșura de pe banca unor alți parlamentari și a aruncat cu ea în Lungu.

De asemenea, deputatele liberale Arina Moș și Alina Gorghiu au înapoiat pliantele celui care le împărțea.

De cealaltă parte, parlamentarii liberali au distribuit colegilor din plen un decalog cu „consecințele grave” care vor apărea dacă moțiunea PSD-AUR va fi aprobată și Guvernul Ilie Bolojan va fi demis.