VIDEO. Momentul în care o turistă e siderată de ceea ce vede ieșind din peretele unui restaurant de lângă Colloseumul din Roma

Mai mulți turiști au avut parte de o apariție neplăcută în timpul unei cine recente pe care au avut-o în capitala Italiei.

Potrivit imaginilor postate pe Facebook de cotidianul La Repubblica, doi turiști care luau cina au zărit la un moment dat cum un șobolan scoate capul din crăpătura unui perete.

Momentul a fost filmat, iar în el se vede fața siderată a unei femei, iar apoi camera telefonului se mută spre subiectul acestei reacții: un șobolan al cărui cap se vede ieșind și care începe să adulce mirosul de mâncare din zonă.