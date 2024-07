VIDEO Nigel Farage, puternic huiduit în timpul unui discurs, după alegerile din Regatul Unit

Farage, unul dintre politicienii cei mai cunoscuți și mai controversați din țară, a obținut voturi care în mod normal ar fi mers la Partidul Conservator al prim-ministrului Rishi Sunak, formațiune care a suferit cea mai mare înfrângere electorală din istoria sa.

După ce a fost ales în circumscripția de coastă Clacton, în a opta sa încercare de a câștiga un loc în Parlamentul britanic, cel puțin șase persoane care l-au huiduit l-au întrerupt în timpul unui eveniment la Londra, numindu-l „escroc” și spunându-i că ar trebui să combată rasismul din partidul său.

'You’re a liar and a bigot.'

'You're a fraud and no friend of the working class.'



Nigel Farage's victory speech descends into chaos as he's heckled by multiple members of the audience. pic.twitter.com/547XXPcs5v