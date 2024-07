VIDEO Keir Starmer, noul premier britanic, promite în primul său discurs de la Downing Street „acțiuni, nu doar vorbe” pentru reconstrucția țării

Vorbind în fața noii sale reședințe, biroul de premier de la numărul 10 de pe Downing Street, Starmer a adoptat un ton serios, recunoscând amploarea provocărilor cu care se confruntă după victoria zdrobitoare a partidului său în alegerile parlamentare, care pune capăt celor 14 ani de guvernare conservatoare adesea tumultuoasă.

El a fost întâmpinat cu ovații și, înainte de a-și începe discursul, și-a făcut timp să strângă mâinile și să îmbrățișeze consilierii și simpatizanții care s-au aliniat pe Downing Street.

Stând în spatele unui pupitru, el a spus că a înțeles că mulți britanici au fost dezamăgiți de politică după ani de scandal și haos sub conservatori, care au fost respinși categoric în alegerile de joi, suferind pierderi istorice.

„Această lipsă de încredere poate fi vindecată doar prin acțiuni, nu prin cuvinte. Știu asta”, a spus Starmer.

„Indiferent dacă i-ați votat pe laburiști sau nu, de fapt, mai ales dacă nu ați votat, vă spun direct – guvernul meu vă va servi. Politica poate fi o forță a binelui. Vom demonstra acest lucru”, a continuat noul premier.

Partidul Laburist, de centru-stânga, a câștigat o majoritate masivă în parlamentul cu 650 de locuri, ceea ce a determinat demisia lui Rishi Sunak vineri dimineață. Starmer a mers apoi să se întâlnească cu Regele Charles și a fost numit oficial prim-ministru.

„Guvernul meu va lupta în fiecare zi până când veți crede din nou. De acum înainte, aveți un guvern neîncărcat de doctrine, ghidat doar de hotărârea de a vă servi interesele”, a spus el, subliniind un lucru pe care l-a repetat în timpul campaniei – că va pune țara pe primul loc, partidul pe locul doi.

„Să-i sfidăm, în liniște, pe cei care au dat țara noastră uitării. Ne-ați dat un mandat clar și îl vom folosi pentru a aduce schimbarea”, a mai declarat Starmer, în discursul său.

Sir Keir Starmer and his wife, Lady Starmer, were welcomed into their new home, 10 Downing Street with cheers and applause by Labour colleagues and staff.



It came after he delivered his first major speech as prime minister



Read more: https://t.co/fT2zvfjYxd pic.twitter.com/pdgYjw9ZbI