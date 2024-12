VIDEO „Primire călduroasă pentru trupele nord-coreene în Kursk”. Forțele speciale ucrainene au luat la țintă soldații Phenianului

Generalul Oleksandr Sîrskîi, șeful armatei ucrainene, a anunțat o intensificare a atacurilor rusești în regiunea Kursk, unde Kievul a lansat o incursiune surpriză în luna august. Rusia folosește trupe nord-coreene, care suferă pierderi semnificative, spun oficialii militari ucraineni.

Moscova și-a intensificat atacurile în bucata de teritoriu deținută de Ucraina în regiunea Kursk din Rusia, a declarat marți șeful armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, potrivit Reuters.

„Pentru a treia zi, inamicul desfășoară atacuri intense în regiunea Kursk”, a declarat Sîrskîi, adăugând că Rusia folosea „în mod activ” trupe nord-coreene care înregistrau pierderi semnificative.

Forțele de operațiuni speciale ale Ucrainei au ucis 50 de soldați nord-coreeni și au rănit alți 47 în trei zile de lupte în regiunea Kursk din Rusia, a declarat unitatea, potrivit The Kyiv Independent.

Forțele pentru operațiuni speciale au publicat imagini cu drone FPV care țintesc cu succes soldați și echipamente de pe câmpul de luptă.

„Soldații Regimentului 8 Forțe Speciale al Prințului Izyaslav Mstislavich au organizat o primire călduroasă pentru trupele nord-coreene în regiunea Kursk din Rusia”, a scris unitatea pe Facebook. Două vehicule blindate, două autoturisme și un vehicul de teren ar fi fost, de asemenea, lovite.

Ukrainian SOF operators from 8th Regiment have destroyed 50 and injured 47 North Korean soldiers in Kursk region. pic.twitter.com/tWYSQumk11