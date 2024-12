VIDEO Primul teritoriu din lume care a intrat deja în 2025

Insulele Kiribati din Oceanul Pacific sunt primul teritoriu de pe Pământ care a intrat deja în 2025, de la ora 12:00, ora României, cu un avans de 12 ore.

După Kiribati, la o oră distanță, adică la 13:00 ora României, Noua Zeelandă, Tonga și Samoa, toate trei țări din Oceania, vor intra în 2025. Va fi apoi rândul Australiei să intre în noul an.

O mare parte a lumii va sărbători deja noul an până când se face miezul nopţii în România. Rând pe rând vor trece în noul an ţările Asiei de Est: Japonia, China, Coreea de Sud și Coreea de Nord, Filipine, Thailanda şi Maldive. Urmează Asia Centrală şi Orientul Mijlociu.

HAPPY NEW YEAR! Kiribati's Christmas Island is the first place in the world to welcome 2025 pic.twitter.com/HgZR7LfSbq