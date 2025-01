Cine a fost bărbatul care a detonat camioneta Tesla Cybertruck în fața Hotelului Trump din Las Vegas

Matthew Alan Livelsberger, bărbatul care a parcat o Tesla Cybertruck ce a explodat în fața Hotelului Trump din Las Vegas, era un soldat activ al forțelor speciale americane și s-a sinucis prin împușcare înainte de explozie, au declarat oficiali americani citați de BBC și CNN.

Patru oficiali americani au confirmat pentru CNN că Livelsberger a fost sergent-maior operațional în Forțele Speciale ale Armatei, mai cunoscute publicului larg drept „Beretele Verzi”. El era staționat în Germania, în cadrul Grupului 10 de Forțe Speciale, dar era în permisie în perioada sărbătorilor, potrivit oficialilor americani.

Comentariile acestora, făcute sub protecția anonimatului, vin în contextul în care forțele armate ale SUA s-au rezumat la a declara că Livelsberger se afla în permisie în momentul decesului, fără a preciza explicit că acesta a murit în explozia din Vegas.

Tatăl lui Livelsberger a declarat pentru CBS News că știa că fiul său se afla în statul Colorado pentru a-și vedea soția și fiica de opt luni. Acesta a spus că a vorbit ultima dată cu fiul său de Crăciun și că totul părea normal.

Șapte persoane au fost rănite când camioneta Tesla Cybertruck pe care Alan Livelsberger a umplut-o cu canistre de combustibil și materiale pirotehnice a explodat de Anul Nou în fața Hotelului Trump. Oficialii au declarat că toate persoanele care au primit îngrijiri medicale au suferit doar răni minore.

„Beretele Verzi” din care a făcut parte Livelsberger sunt considerate o forță de luptă de elită, specializată în război de gherilă și tactici asimetrice.

Un membru alt membru al familiei sale și un fost coleg din armată l-au descris pe Livelsberger ca pe un veteran de război extrem de decorat, a cărui experiență în forțele speciale și explozibili pare în contradicție cu un atac care nu a provocat victime și s-a bazat în parte pe artificii.

Aceștia au mai spus că Livelsberger avea un profund sentiment patriotic, mai ales față de președintele ales Donald Trump.

„Când președintele Trump era în funcție, (Livelsberger) comenta pe pagina lui de Facebook despre lucrurile pe care le spunea sau făcea președintele Trump sau despre cum ajuta armata”, a declarat pentru CNN un membru al familiei Livelsberger, care a dorit să rămână anonim. „Matt avea mult respect pentru domnul Trump, pur și simplu îl iubea”, a subliniat acesta.

Potrivit bazei de date de înregistrare a alegătorilor din Colorado, Livelsberger nu era afiliat vreunui partid politic.

Un coleg din „Beretele Verzi”, care a servit alături de Livelsberger în Afganistan, a spus că o parte esențială a misiunii lor era să demonteze o rețea de forțe afiliate talibanilor, care detonau mașini-capcană în Kabul și în împrejurimi.

Același coleg din armată s-a declarat șocat de incidentul din Las Vegas, mai ales având în vedere serviciul impresionant al lui Livelsberger: un membru al „Beretelor Verzi” cu expertiză în explozibili, comunicații, IT și vehicule aeriene tactice fără pilot.

Soldatul, care spune că a păstrat legătura cu Livelsberger după ce au fost desfășurați în misiuni diferite, a declarat că nu își poate da seama dacă explozia camionetei Cybetruck a fost în vreun fel inspirată de tipul de atacuri pe care unitatea lor le-a văzut frecvent în Afganistan.

Cadavrul lui Livelsberger, în vârstă de 37 de ani, a fost identificat de Poliția din Las Vegas, care a spus de asemenea că militarul a închiriat camioneta a condus-o pe o distanță de aproape 1.300 de kilometri până la hotelul din Nevada în dimineața exploziei.

Conform Biroului Medicilor Legiști din Clark County, cauza morții lui Livelsberger a fost sinuciderea prin împușcare.

Livelsberger a condus Cybertruck-ul în oraș miercuri dimineață, cu mai puțin de două ore înainte de detonare, potrivit poliției. Parcat în fața hotelului, lângă o intrare din sticlă, vehiculul a început să scoată fum și apoi a explodat.

Autoritățile din Las Vegas au declarat că structura camionetei produse de Tesla a ajutat la limitarea exploziei, redirecționând forța vertical, în loc de orizontal. Ușile și ferestrele de sticlă din apropierea hotelului nu s-au spart în urma deflagrației.

