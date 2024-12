VIDEO Celebrul foc de artificii din Sydney. Australia a intrat în 2025

Sydney, cel mai mare oraș din Australia, cu o populație de peste 4.200.000 de oameni a întâmpinat anul 2025 cu un spectaculos foc de artificii. Australienii au intrat în noul an la ora 15:00, ora României.

Orașul din Australia a fost luminat de un uriaș foc de artificii, marcând începutul anului 2025.

„Ce spectacol! Focurile de artificii au fost realizate de We Are Warriors. Acestea au omagiat spiritul Barangaroo (femeie pescar, reprezentativă pentru oraș) și legătura profundă a femeilor Eora (femei care aduceau hrană pentru familiile lor, având peștele ca aliment de bază) cu apele portului Sydney”, au transmis reprezentanții orașului pe X.

What a show! Our 9pm Calling Country fireworks display was produced by We Are Warriors. It honoured the spirit of Barangaroo, and the deep connection of Eora women to the waterways of Sydney Harbour. #SydneyNYE #NewYearsEve #Sydney pic.twitter.com/hm2FAmk5Xm