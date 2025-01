VIDEO Protest în Bratislava contra apropierii de Moscova: „Slovacia este Europa, noi nu suntem Rusia”

Mii de protestatari au ieșit vineri în stradă în Bratislava, acuzându-l pe prim-ministrul Robert Fico că apropie Slovacia spre Rusia după ce s-a întâlnit cu președintele Vladimir Putin luna trecută, pe fondul unei dispute privind gazul cu Ucraina, transmite Reuters.

Slovacia este acum într-o relație tensionată cu Ucraina din cauza deciziei acesteia de a opri tranzitul gazului rusesc pe teritoriul său de la 1 ianuarie.

Slovacia ar fi vrut să primească în continuare pe această rută, iar Fico s-a întâlnit cu Putin la Moscova la 22 decembrie, după ce Volodimir Zelenski a respins ideea prelungirii acordului de tranzit prin teritoriul ucrainean.

Vizita la Moscova a fost doar a treia efectuată de un șef de guvern din UE de când Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022.

„Slovacia este Europa, noi nu suntem Rusia”, a declarat unul dintre organizatori mulțimii care flutura steaguri slovace și ale UE, purta pancarte pe care scria „Slovacia este alături de Ucraina“ și scanda „Ajunge cu Rusia!“ și „Rușine!”.

„Sunt îngrijorată că guvernul nostru ne îndreaptă spre Rusia și … nu este de partea cetățenilor”, a declarat Barbara Fandelova, în vârstă de 45 de ani, specialistă în marketing.

Organizatorii au estimat că 15.000 de persoane au protestat în Bratislava, umplând piața din centrul orașului.

Massive demonstrations against Putin's puppet in Bratislava, Slovakia.



The people of Bratislava demand that Fico resign and move to Moscow.pic.twitter.com/smDZ9DcamR