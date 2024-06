VIDEO Protest pro-Palestina la un spectacol al lui Jerry Seinfeld. Replica actorului: „Tocmai ai dat mai mulți bani unui evreu”

Jerry Seinfeld a apostrofat un alt grup de militanţi pro-Palestina în timpul spectacolului său de stand-up din Australia, cel mai recent eveniment din timpul turneului comediantului, scrie Variety, citată de News.ro.

Sâmbătă seara, Seinfeld vorbea în faţa a mii de fani la Rod Laver Arena din Melbourne, când un grup de militanţi pro-Palestina a început să strige „De la râu la mare, Palestina va fi liberă”, spre sfârşitul spectacolului său.

„Oh, v-aţi întors. S-au întors! Protestatarii s-au întors! Mi-a fost dor de voi”, a spus Seinfeld pe scenă, înainte de a se adresa direct acestora. „Ascultaţi, voi şi cu mine suntem în aceeaşi afacere”, a spus comediantul. „Afacerea noastră este să îi facem pe oameni să vadă lucrurile aşa cum le vedem noi. Problema este că tu eşti în locul nepotrivit”.

Seinfeld, care şi-a exprimat deschis sprijinul pentru Israel pe fondul conflictului din Gaza, le-a spus celor din sală: „Cred că trebuie să vă întoarceţi şi să spuneţi celui care vă conduce organizaţia: ‘Tocmai am dat mai mulţi bani unui evreu’. Acesta nu poate fi un plan bun pentru voi. Trebuie să veniţi cu un plan mai bun”.

