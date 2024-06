VIDEO Putin i-a fost șofer lui Kim Jong Un în limuzina făcută cadou liderului nord-coreean

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a plimbat miercuri pe Kim Jong Un cu o limuzină de lux rusească Aurus, pe care i-a făcut-o cadou liderului nord-coreean, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Această escapadă a avut loc după ce cei doi au semnat un acord care consolidează cooperarea militară şi prevede un angajament de ajutor reciproc în cazul unui atac. Dictatorul nord-coreean a catalogat aceste noi legături drept „o alianţă”.

Într-o înregistrare video difuzată de televiziunea rusă de stat, Putin urcă la volanul limuzinei blindate negre – maşina prezidenţială oficială rusească – şi Kim aşezat pe locul pasagerului. Ulterior, ei doi au făcut schimb de locuri, iar liderul comunist a testat personal mașina primită de la președintele rus.

🇷🇺 Vladimir Putin took Kim Jong Un for a ride in the new "Aurus" pic.twitter.com/TTSzMsIiLo