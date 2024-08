VIDEO Remarcabila poveste a șefului bucătar care „plutește”. „Toți experții mi-au zis că nu o să mai pot lucra din picioare”

Un bucătar austriac care a suferit o accidentare în urma căreia a rămas invalid a revenit remarcabil, în bucătăria unui restaurant, cu ajutorul unui dispozitiv care îi permite să „plutească” în jurul locului său de muncă, scrie joi Reuters.

Peter Lammer a crezut că cariera lui a luat sfârșit atunci când a rămas incapabil să stea în picioare, în ciuda mai multor intervenții chirurgicale și a șase ani de fizioterapie pentru a-și reveni după un accident de motocicletă.

Apoi, prietenul lui, Bernhard Tichy, un tâmplar și alpinist care conduce un centru de aventuri cu tiroliană în apropiere, i-a venit în ajutor cu un scaun de bucătărie suspendat care îi ușurează deplasarea, permișându-i să nu mai pună presiune asupra piciorului rănit.

