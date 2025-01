VIDEO Rudele victimelor din accidentul de tren din Grecia își cer dreptatea în stradă după doi ani de la tragedie. Nimeni nu a fost încă pedepsit

Zeci de mii de greci au protestat în fața Parlamentului de la Atena pentru a cere dreptate pentru cele 57 de persoane care au murit acum aproape doi ani în cea mai mare catastrofă feroviară din Grecia, informează Reuters.

Manifestanții au purtat bannere pe care scria „Nu vom uita” și „Nu am oxigen”, acesta din urmă reluând ultimele cuvinte ale unei femei într-un apel către serviciile de urgență, convorbire care a fost publicată de presă săptămâna trecută.

„Suntem aici și nu ne vom opri până când cei vinovați nu vor fi trași la răspundere”, a spus Maria Karistianou, a cărei fiică de 20 de ani a murit în accidentul din 2023.

This was Athens today, hundreds of thousands of protestors filled Syntagma square and all the streets around it, to demand justice for the 57 victims of the train accident at Tempi. Slogan of the gathering was "justice" and "i don't have oxygen" pic.twitter.com/XvSHqBQfVe