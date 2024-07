VIDEO Scandal pe Chatrier: A doua favorită, eliminată surprinzător de la Jocurile Olimpice. Lacrimi și reproșuri pe zgura pariziană

Nu a fost liniște pe arena Philippe Chatrier la meciul dintre Coco Gauff și Donna Vekic. Americanca a izbucnit în lacrimi după o decizie a arbitrului de scaun și nici măcar intervenția supervizorului nu a putut schimba ceva. Gauff, a doua favorită, a părăsit surprinzător turneul olimpic în faza optimilor.

Partida dintre Coco și Donna a fost întreruptă preț de minute bune în setul al doilea. La scorul de 3-2 pentru Vekic și punct de break pe serviciul americancei, o minge căzută pe linia de fund a aprins spiritele.

Arbitrul de linie a spus aut inițial, dar și-a corectat imediat decizia, dându-și seama că a greșit.

Americanca a lovit mingea din inerție, iar aceasta s-a oprit în fileu. Arbitrul de scaun i-a acordat punctul croatei, deși Coco ar fi vrut o rejucare a punctului.

Decizia a scos-o din sărite pe Gauff, cea care a plâns și i-a explicat arbitrului că s-a strigat aut înainte ca ea să lovească mingea. Americanca a cerut rejucarea punctului, însă arbitrul nu a fost de acord.

Arbitrul de scaun a precizat că Gauff nu ar fi avut de ce să fie influențată în acest caz de strigătul venit de la linie.

A intervenit și supervizorul, iar întreg episodul a durat minute bune.

Lacrimile lui Coco nu au schimbat nimic, iar plină de amărăciune americanca a replicat: „Voi nu sunteți deloc corecți cu mine și sper ca într-o zi jocul să devină corect, dar nu este”.

Treptat, publicul de pe Chatrier a devenit parte a conflictului, putându-se auzi fluierături puternice la adresa deciziei arbitrului de scaun.

În cele din urmă, meciul a continuat, iar Donna Vekic a avut câștig de cauză, scor 7-6(7), 6-2.

Arbitrul de linie a strigat aut, iar decizia a fost corectată din scaun. Punctul nu s-a rejucat însă

All faults aside, @CocoGauff was right! It’s the #Paris2024 #Olympics and you’re making calls that bias the Black women players and rob their chances. The umpire even admitted fault and uncertainty in the call then gaslit and dismissed her objections. pic.twitter.com/Jp6T6epgaZ