VIDEO. Șocul trăit de Adriana, o fostă profesoară, care a completat un formular ca să investească niște bani la bursă. În câteva ore cu conturile goale. „Doamnă, nu aveți nimic aici. Doar 21 de lei”

O investigație publicată de Recorder dezvăluie ce se află în spatele reclamelor deepfake, care folosesc chipurile unor personalități, pentru a promite investiții extrem de rentabile. Unele dintre aceste escrocherii au dus recent către Republica Moldova, acolo unde polițiștii și procurorii au făcut descinderi. Recorder a vorbit cu mai multe victime ale acestor înșelătorii.

Adriana Cojocaru a fost recent una dintre victimele acestor înșelătorii. O reclamă falsă, un formular completat online și câteva apeluri telefonice. La final, a pierdut toți banii din conturi, inclusiv cei de pe cardurile de credit. O gaură de 60.000 de lei, adică circa 12.000 de euro.

„După moartea mamei mele, este cea mai urâtă experiență prin care am trecut”, spune Adriana Cojocaru. Adriana locuiește în județul Tulcea, și lucrează asistent social într-o comună din județul Tulcea.„Mi-am spus: «Hai să-ncerc, dacă pierd o mie de lei, nu e chiar așa de grav, măcar învăț cum se fac investițiile în acțiuni»”, spune aceasta.

A văzut reclama fake, a completat un formular și a fost sunată de o persoană care s-a recomandat a fi broker. Acesta vorbea cu accent basarabean. Persoana i-a cerut o poză cu buletinul și să-și instaleze o aplicație pe telefon – Anydesk, o aplicație prin care o persoană îi poate permite altei persoane să-i acceseze datele de pe un device (telefon, laptop, tabletă). Gândită pentru a facilita rezolvarea de la distanță a unor probleme tehnice, ea este folosită adesea de escroci pentru a accesa aplicațiile bancare ale victimelor.

A urmat un alt telefon, de la o altă persoană. ,,Eu știam numărul de la bancă și chiar cu acel număr am fost sunată. Mi-a spus că este broker la banca la care am contul și că se va ocupa de investiția pe care am făcut-o la bursă. Mi-a spus să nu mă sperii, că în următoarele momente va fi blocată aplicația mea de banking online și nu voi mai putea să văd ce se întâmplă.”

Văzând că aplicația nu-și mai revine, femeia a sunat ea la bancă a doua zi și de această dată chiar a vorbit cu un reprezentant real: „Mi-a răspuns un domn și i-am spus că nu mai pot accesa aplicația băncii, după care i-am zis că vreau să mi-o pună iar în funcțiune și că vreau să văd și soldul. Mi-a spus: «Doamnă, ce să vă spun? Nu aveți nimic aici». L-am întrebat: «Cum adică nu am nimic?!». Mi-a spus ca am 21 de lei. Vă dați seama ce șoc, am început să plâng, nu mai puteam să vorbesc”.

Femeia a depus plângere la poliție, dar nu a primit din februarie nicio veste. Femeia a revoltată:

„Cum să poată niște străini să facă de pe telefonul meu tranzacții de 12.000 de euro, în două ore, fără ca eu să fiu sunată, să fiu întrebată?”.

