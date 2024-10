VIDEO Soldații ruși au ajuns în centrul orașului Vuhledar. O poziție ce va sprijini tirurile de artilerie rusești

Trupele ruse au ajuns în centrul oraşului Vuhledar, un bastion din estul Ucrainei, situat pe un teren strategic înalt, care a rezistat până acum atacurilor ruseşti de la invazia pe scară largă a Moscovei, a declarat marţi guvernatorul regional al regiunii ucrainene Doneţk, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Guvernatorul Vadim Filaşkin spune că situaţia din Vuhledar este extrem de dificilă. „Inamicul este deja aproape în centrul oraşului”, a declarat Filaşkin la televiziunea ucraineană. Forţele ruse au ajuns la periferia micului oraş minier săptămâna trecută şi şi-au intensificat ofensiva în ultimele zile.

În luna august, trupele Moscovei din estul Ucrainei au avansat în cel mai rapid ritm din ultimii doi ani, potrivit mai multor hărţi publicate de surse deschise. Avansul lor neîncetat în estul Ucrainei are loc în ciuda incursiunii surprinzătoare a Ucrainei în regiunea rusă Kursk.

Oleksandr Musienko, un analist militar ucrainean, a declarat că avansul rusesc în Vuhledar a avut un cost ridicat – în pierderi – pentru Moscova, dar va complica poziţia Ucrainei în est.

Confirmed. Russia has fully occupied Vuhledar. Russian units from the 36th Separate Guards Motor Rifle Brigade raised their flag over the Vuhledar City Council. Ukrainian forces have withdrawn to Bohoyavlenka, north of Vuhledar. pic.twitter.com/q2OZueh9Gc