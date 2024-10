VIDEO Ucraina a distrus cu o dronă un sistem rusesc antiaerian de tip Buk

Forțele ucrainene au distrus duminică spre luni un sistem rusesc de apărare antiaeriană Buk-M3 a informat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, publicând imagini video cu atacul ucrainean, potrivit Kyiv Independent. Bloggerii militari comentează intens pe rețelele de socializare distrugerea sistemului.

Operațiunea a fost efectuată de Forțele armate ale Ucrainei fără pilot împreună cu alte unități militare.

Buk-M3 este cea mai recentă versiune a sistemelor antiaeriene de tip Buk din epoca sovietică. Este un sistem cu rază medie de acțiune care poate intercepta ținte aeriene, inclusiv rachete balistice tactice, la o distanță de până la 65 de kilometri.

Ukrainian operators found and destroyed a Russian BUK-M3 system using a small drone and a grenade. pic.twitter.com/qupB2sWi7O