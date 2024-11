VIDEO Un cadou de la Vladimir Putin pentru nord-coreeni: peste 70 de animale au fost aduse din Moscova la grădina zoologică din Phenian

Preşedintele rus Vladimir Putin a făcut cadou peste 70 de animale, între care un leu şi doi urşi, Grădinii Zoologice Centrale din Phenian, a informat miercuri Ministerul Resurselor Naturale şi Ecologiei din Rusia.

„Astăzi le predau camarazilor mei coreeni un cadou de la Vladimir Putin către Grădina Zoologică din Phenian. Am adus peste 70 de exemplare”, a declarat ministrul de resort, Aleksandr Kozlov, în capitala nord-coreeană, relatează agențiile EFE și Agerpres.

Ministrul rus a subliniat că, „din punct de vedere istoric, animalele au ocupat un loc important în relaţiile interstatale; ele sunt dăruite ca semn de sprijin, bunătate şi grijă”.

Cadoul lui Putin, pe lângă leu şi cei doi urşi, include doi iaci domestici, cinci papagali albi din specia cacatos, 25 de fazani şi 40 de raţe mandarin.

Kozlov, co-preşedinte din partea Rusiei al Comisiei interguvernamentale ruso-coreene pentru cooperare economică şi comercială, a amintit că grădinile zoologice din Moscova şi Phenian cooperează de 13 ani.

