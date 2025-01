VIDEO Un deținut cu „importante probleme psihice”, înarmat cu un târnăcop, a luat ostatici 5 oameni, într-o închisoare din Franța

Cinci persoane au fost luate ostatice vineri în închisoarea din Arles, în sudul Franţei, scrie AFP, citând surse penitenciare şi poliţiste.

Un deţinut înarmat cu un târnăcop artizanal şi cunoscut ca având „probleme psihice importante” a luat ostatici patru membri ai personalului medical şi un supraveghetor penitenciar, au precizat aceste surse, potrivit Agerpres.

Bărbatul „nu prezintă un profil terorist”, a subliniat una dintre surse.

Luarea de ostatici a început în jurul orei 10:15 GMT în unitatea sanitară a blocului central al închisorii din Arles, a precizat sursa.

