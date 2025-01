VIDEO Un membru al echipei B1TV, agresat de participanții la protestul AUR: „Am fost împins, înjurat, am căzut, unul m-a lovit în coaste”

Doi membri ai echipei B1TV care filmau mulțimea de protestatari care se îndrepta spre Palatul Cotroceni au fost nevoiți să se baricadeze în mașină după ce au fost agresați de protestatari. Organizatorii au intervenit pentru a-i îndepărta pe protestatarii agresivi, dar unul dintre ei a declarat pentru reporterii HotNews.ro prezenți la protest că a fost împins și lovit după ce a căzut la pământ, motiv pentru care s-a baricadat în autoturism.

Reporterii HotNews au filmat momentul în care membrii echipei stau baricadați în timp ce unii dintre protestatari țipă: „Rușine! V-ați baricadat în mașină”.

Mai multe persoane, printre care unii cu eșarfe albe care marchează că sunt organizatori, îndeamnă mulțimea să-și continue drumul. „Haideți să mergem că intervin jandarmii” spune o persoană.

„Am fost lovit, am fost împins, înjurat, am căzut, unul m-a lovit în coaste”, a declarat unul din membrii echipei B1TV pentru reporterul HotNews prezent la fața locului. „Nu de asta m-am angajat! Ca să am bani să-mi plătesc facultatea”, a continuat el.

Protestul, la care participă câteva zeci de mii de persoane, s-a desfășurat pașnic până la această oră. Participanții au mai fluierat și jignit și alți jurnaliști, printre care cei de la Digi24 sau Antena3, dar nu fost raportate incidente majore.

Incidente și la protestul de vineri

Au fost înregistrate incidente și la protestul de vineri al susținătorilor lui Călin Georgescu. Jurnalista Ioana Corneev, de la Digi24, a fost atacată cu covrigi și sticle de apă de către protestatarii care se aflau în spatele ei, după ce unul dintre jandarmi îi spusese să plece de lângă gardurile care delimtau zona de protest. Ea se pregătea să intre live, în jurnal.

Și echipa de la Observator Antena 1 spune că le-a fost vandalizată mașina. În videoclipul publicat de Observator se observă cum un grup de protestatari iau cu asalt mașina echipei de televiziune, deschid ușile și intră în ea. O persoană a fost reținută și plasată ulterior sub control judiciar pentru vandalizarea mașinii.