VIDEO Un misterios inel metalic, de o jumătate de tonă, a căzut din cer într-un sat din Kenya

Autorităţile kenyene au lansat o anchetă după descoperirea unui obiect metalic circular care ar putea proveni de la o rachetă şi care a căzut într-un sat din sudul ţării, relatează AFP şi CNN, citate de News.ro.

Obiectul uriaş, un inel metalic cu diametrul de aproximativ 2,5 m şi cu greutatea de circa 500 kg, a căzut peste copaci şi tufişuri pe 30 decembrie în jurul orei locale 15.00, în satul Mukuku, în comitatul Makueni, a precizat Agenţia spaţială kenyană (KSA).

Inelul era încă fierbinte când agenţii au ajuns luni la faţa locului, iar locuitorii au fost izolaţi de zonă până când obiectul s-a răcit, a declarat Julius Rotich, comandantul poliţiei din sub-comitatul Mbooni, pentru Kenya Broadcasting Corporation.

KSA, asistată de alte agenţii şi de autorităţile locale, „a securizat zona şi a recuperat resturile, care sunt acum deţinute de agenţie pentru investigaţii suplimentare”, a adăugat aceasta.

Panic in Kenya as half ton glowing space debris crashes into village. Loud blast sparks bomb fears before object is identified as rocket junk. Kenyan Space Agency investigating origin and ownership of object identified as launch rocket's separation ring. pic.twitter.com/pdeCDiHZAk