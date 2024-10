VIDEO Un parlamentar filmat în timp ce ia la pumni un bărbat pe stradă stârnește un scandal de proporții în Marea Britanie. Partidul aflat la putere l-a suspendat

Parlamentarul britanic Mike Amesbury a fost suspendat de Partidul Laburist, aflat la guvernare, după ce o serie de imagini surprinse de camerele de supraveghere îl arată lovind un bărbat în stradă, informează Sky News.

„Parlamentarul Mike Amesbury cooperează cu poliţia din Cheshire în ancheta deschisă în urma unui incident petrecut vineri seară”, a declarat un purtător de cuvânt al Partidului Laburist. „Pentru că cercetările sunt în derulare, Partidul Laburist a suspendat administrativ calitatea de membru al formațiunii a domnului Amesbury pe durata investigaţiei”, a precizat reprezentantul laburiștilor, potrivit News.ro.

O înregistrare video obţinută duminică de către tabloidul Daily Mail îl arată pe deputat lovind cu pumnul în plină figură un bărbat, care s-a prăbușit pe stradă, iar apoi îl lovește în mod repetat.

