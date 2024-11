Senatorul rus Serghei Muratov a prezentat o rachetă de aviație S-8 unui district municipal din regiunea sa natală Kurgan, aflată în apropiere de granița cu Kazahstanul, a relatat vineri presa locală, potrivit The Moscow Times.

„Vă urez să vă dezvoltați la fel de rapid ca această rachetă. Și vă doresc să vă atingeți țintele mereu, ca această rachetă”, a afirmat Muratov, în cadrul unei ceremonii din satul Glyadanskoye, care a marcat 60 de ani de la înființarea districtului Pritobolny.

O înregistrare video distribuită pe canalul Telegram al lui Muratov arată două femei în haine tradiționale care au adus racheta împachetată pe scena evenimentului, unde Muratov a desfăcut-o în aplauzele publicului.

