Viggo Mortensen explică de ce n-a mai jucat în nicio franciză de filme după „Stăpânul inelelor” și critică „lăcomia” uneia din platformele de streaming

Actorul american Viggo Mortensen a explicat de ce nu a mai jucat în nicio franciză de filme după megasuccesul înregistrat de Lord of the Rings („Stăpânul inelelor”) cu două decenii în urmă și a criticat în termeni duri „lăcomia” uneia dintre marile platforme de streaming, relatează Variety și Deadline.

Actorul în vârstă de 65 de ani a precizat într-un amplu interviu acordat revistei Vanity Fair că nu are nimic propriu-zis împotriva francizelor, dar că filmele făcute pentru acestea nu sunt în general suficient de interesante pentru a-i atrage atenția.

„Chiar nu caut sau evit orice gen sau film în funcție de buget. Dar caut povești interesante. Chiar nu contează pentru mine care este genul filmului sau bugetul sau cine îl face. Nu aș face niciodată un film din aceste motive sau pentru că îl regizează cutare. Trebuie să fie despre poveste. Și pe primul loc e mereu dacă eu cred că sunt potrivit pentru personaj”, a explicat el.

De altfel, el a făcut comentarii similare intr-un interviu acordat revistei GQ la sfârșitul lunii mai, după ce a fost întrebat dacă ar fi interesat să revină în rolul lui Aragorn în noul film „Stăpânul inelelor” anunțat recent de studioul Warner Bros. Discovery.

Viggo Mortensen și-a exprimat interesul să revină în noul film „Stăpânul inelelor”

„Sigur. Nu știu exact care este povestea, nu am auzit. Poate voi auzi de ea în cele din urmă. Îmi place să joc acel personaj. Am învățat multe interpretând acel personaj. Mi-a plăcut mult. Aș face-o doar dacă ar fi potrivit în ceea ce privește vârsta pe care o am acum și așa mai departe. Aș face-o doar dacă ar fi potrivit pentru personaj. Ar fi caraghios altfel”, a răspuns el jurnaliștilor de la GQ.

În noul interviu pentru Vanity Fair el a subliniat că interesul său față de povestea unui film și personajul pe care ar urma să îl joace e valabil și în cazul francizelor.

„Dacă cineva ar veni la mine cu filmul X, partea a treia sau partea a noua, și eu aș crede că este un personaj grozav și vreau să joc acel personaj și cred că aș avea ceva de contribuit, aș face-o. Nu am nimic împotriva [francizelor]. Dar ele nu sunt de obicei atât de bune. Adică, pentru mine, ele nu sunt de obicei atât de bine scrise. Ele sunt cam previzibile. Sigur, s-ar pune mereu problema dacă rămân fără bani”, a explicat Viggo Mortensen.

Chiar dacă actorul cu origini daneze nu a mai fost în nicio franciză de filme după încheierea trilogiei originale Stăpânul inelelor, el a jucat în numeroase lungmetraje de atunci, fiind nominalizat la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor de 3 ori, pentru peliculele Eastern Promises (2007), Captain Fantastic (2016) și Green Book (2018).

Cel mai recent el a jucat în The Dead Don’t Hurt, un film western pe care l-a scris și regizat. Filmul a avut premiera vara aceasta în mai multe țări, dar deocamdată nu a fost preluat și de un distribuitor pentru a fi difuzat în cinematografele din România.

Actorul critică dur Amazon din cauza lansării unui film al său în streaming

În interviul acordat Vanity Fair Mortensen a abordat și subiectul platformelor de streaming, el criticând în termeni duri decizia Amazon de a lansa pe platforma sa Prime Video filmul Thirteen Lives (2022), un lungmetraj despre o misiune contracronometru de a salva un grup de elevi prinși într-o peșteră din Thailanda.

Mortensen și Colin Farrell au jucat rolurile principale în acest film regizat de Ron Howard, o legendă la Hollywood după ce a regizat și/sau produs filme ca Apollo 13, A Beautiful Mind, Cinderella Man sau Frost/Nixon. Howard este și regizorul filmului Elegia celor bătuți de soartă, care s-a bucurat de un reviriment neașteptat săptămâna aceasta pe Netflix.

Thirteen Lives a fost lansat într-un număr limitat de cinematografe pe 29 iulie 2022, înainte de a fi lansat în streaming pe Amazon Prime în data de 5 august a aceluiași an.

„Ei trebuiau să îl lanseze la nivel mondial în multe, multe, multe mii de cinematografe. Apoi Amazon a cumpărat MGM, a promis inițial să respecte înțelegerea pe care MGM a făcut-o cu Ron Howard și apoi și-au încălcat cuvântul dat. Practic ai putut vedea filmul timp de o săptămână la Chicago, New York și L.A, Londra și asta a fost. Apoi l-ai avut în streaming, ceea ce mi s-a părut sincer trist. Este un film cu adevărat bine filmat”, a explicat Mortensen.

„Ei au toate scuzele lor pentru motivul pentru care au făcut asta, dar se rezumă la lăcomie. De câți bani ai nevoie? Cred că Amazon putea cu siguranță să respecte înțelegerea, după cum au spus că o vor face (…) Dar ei și-au dat seama că ar fi mai eficient din punct de vedere al costurilor, adică vor face mai mulți bani, dacă nu se deranjează să cheltuie bani pentru a promova filmul și să îl lanseze în cinematografe și să împartă acei bani cu sălile de cinema”, a continuat el.

„Pentru mine la asta se rezumă. Pentru mine este lăcomie”, a subliniat el, adăugând că modul în care a fost tratat regizorul Ron Howard a fost „îngrozitor”. „El e un tip foarte amabil așa că nu a ieșit să se plângă în public, dar sunt fericit să o fac eu pentru el. Nu vorbesc în numele lui, vorbesc pentru mine. Cred că a fost rușinos ceea ce au făcut [cei de la Amazon]”, a conchis Viggo Mortensen.

Amazon a cumpărat în martie 2022 pentru 8,5 miliarde de dolari studioul Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), unul dintre studiourile de film de tradiție de la Hollywood. De atunci divizia cinematografică a companiei fondate de Jeff Bezos se numește Amazon MGM.

