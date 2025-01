VIDEO USR anunță că depune plângere penală pe numele lui Ciolacu și Simonis privind voturile PSD direcționate către George Simion și Călin Georgescu

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus, miercuri, o sesizare la Parchetul General împotriva premierului Ciolacu și a lui Alfred Simonis, după discuția celor doi de pe TikTok privind voturile PSD către George Simion, au transmis reprezentanții partidului într-un comunicat de presă. Ungureanu spune că a cerut să fie făcute percheziții informatice în rândul președinților filialelor PSD, întrucât „ar fi circulat pe grupurile de WhatsApp îndemnul de a se direcționa, în mod ilegal, voturi către cei doi candidați extremiști”.

„Am văzut cu toții înregistrarea cu domnii Ciolacu și Simonis, în care cel de-al doilea admite că «toți i-am dat», iar primul confirmă, spunând că nu a împiedicat acest lucru. Deci toți șefii de filiale din PSD au avut consemn să direcționeze voturi către George Simion și, dacă ne luăm și după declarațiile primarilor din Neamț și alte județe, către Călin Georgescu. Or, astea sunt fapte penale extrem de grave, care pot fi pedepsite cu închisoarea”, a declarat Emanuel Ungureanu din fața Parchetului General.

Deputatul a spus că depune sesizarea abia acum, întrucât „din 3 ianuarie până astăzi, nici Parchetul General, nici DNA nu s-au autosesizat cu privire la aceste mărturii”.

Reprezentanții partidului mai spun că în plângerea penală depusă sunt invocate infracțiuni din Codul penal și Legea 78/2000: „coruperea alegătorilor, folosirea influenței și a autorității în scopul obținerii pentru altul a unor foloase necuvenite, împiedicarea exercitării drepturilor electorale”.

„Am cerut să fie audiați președinții filialelor PSD și să se facă percheziții informatice, pentru că ar fi circulat pe grupurile de WhatsApp îndemnul de a se direcționa, în mod ilegal, voturi către cei doi candidați extremiști. Din 3 ianuarie avem și dovada, mărturia publică a celor doi lideri PSD că au încălcat legea, că au organizat una dintre cele mai mari fraude, după lovitura de stat dată de Curtea Constituțională prin decizia de anulare a alegerilor”, adaugă deputatul USR Emanuel Ungureanu.

Marcel Ciolacu a avut o primă reacție pe acest subiect după aproape două săptămâni de la postarea videoclipului pe rețeaua de socializare, spunând că a fost o glumă, pentru că „pe TikTok, de obicei îţi permiți să mai faci şi glume”.

„Cred că a fost o glumă. Pe TikTok, de obicei îţi permiți să mai faci şi glume”, a spus Ciolacu după şedinţa de luni a conducerii PSD, întrebat de jurnaliști despre acel videoclip în care Alfred Simonis spune că membri PSD au direcționat voturi pentru candidatul AUR.

La remarcile jurnaliștilor că nimeni nu a luat această declarație drept o glumă, Marcel Ciolacu a răspuns: „Atunci, îmi cer scuze, a fost o glumă proastă”.

Discuția de pe TikTok între Ciolacu și Simonis

Amintim că mărturisirea președintelui Consiliului Județean Timiș a fost făcută într-un videoclip publicat de Marcel Ciolacu pe TikTok în 3 ianuarie.

„Îți amintești când tu spuneai la partid să nu îi dea nimeni voturi lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul doi? Să știi că toți i-am dat”, i-a spus Simonis liderului PSD. După o pauză, Simonis a subliniat: „Ascultăm și nu judecăm!”.

Ciolacu i-a răspuns că îi pare rău ca a plecat de la partid în ziua alegerilor prezidențiale: „Îmi pare rău că în aceea duminică am plecat să mă văd cu fii-miu. Ești părinte ca și mine, în schimb Filip este mai mare decât copiii tăi. Am simțit că este o presiune pe el și ai și văzut că a venit în noaptea aia în bermude fiind 5 grade afară. Și îmi pare rău că am plecat și nu am insistat și nu am stat acolo ca să nu se întâmple acest lucru”.