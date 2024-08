Armata ucraineană a realizat încă o expediție militară transfrontalieră și a preluat controlul asupra unui sat din regiunea rusă Belgorod, potrivit unui clip video neverificat publicat pe rețelele de socializare.

Informația vine în contextul în care forțele Kievului au început marți o incursiune transfrontalieră majoră în regiunea rusă Kursk, desfășurând acțiuni pe sute de kilometri pătrați din teritoriul inamic.

Potrivit unor imagini apărute online, batalionul 252 al armatei ucrainene a revendicat controlul asupra satului Poroz din Regiunea rusă Belgorod.

Soldații care apar în clip transmit „urări de bine” din satul Poroz, afișând drapelul de luptă al Batalionului 252, dar și al Georgiei, folosit de Legiunea Georgiană, care luptă alături de militarii ucraineni contra invaziei ruse.

Legiunea Georgiană, condusă de Mamuka Mamulashvili, este cunoscută pentru ferocitatea luptătorilor ei și a fost în prima linie pe fronturi importante din Ucraina.

Satul Poroz se află la aproximativ trei kilometri de granița cu Ucraina. Informații neconfirmate sugerează că forțele ucrainene au intrat în regiunea Poroz sub acoperirea tirurilor de artilerie, notează Daily Express.

