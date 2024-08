VIDEO Vila lui Lionel Messi din Ibiza a fost vandalizată de activiști ecologiști

Reședința de lux a lui Lionel Messi din Ibiza a fost vandalizată de activiști ecologiști din cadrul grupului „Futuro Vegetal”. Aceștia au aruncat cu vopsea neagă și roșie pe fațada casei starului argentinian.

Acțiunea reprezintă o critică la adresa „responsabilităţii bogaţilor” pentru criza climatică.

„Ajută planeta, mănâncă-i pe bogaţi, scapă de poliţie”, este mesajul arătat de activiști într-o înregistrare video realizată în apropiere de golfuleţul Cala Tarida, pe coasta de vest a insulei Ibiza.

Activiștii din „Futuro Vegetal” sunt aceiași care au vandalizat în 2022 un tablou al lui Goya din muzeul Prado din Madrid.

Futuro Vegetal citează un raport Oxfam din 2023, care afirmă că 1% dintre cei mai bogaţi oameni de pe planetă emit la fel de multe gaze cu efect de seră ca două treimi din populaţiile cele mai sărace.

Lionel Messi, care joacă în prezent la Inter Miami, în Statele Unite, a cumpărat vila, care include un spa cu saună şi un cinematograf, pentru aproximativ 11 milioane de euro în 2022, potrivit presei spaniole.

Însă el nu a reuşit încă să obţină un document eliberat de autorităţile locale pentru a se asigura că reşedinţa poate fi ocupată, deoarece mai multe camere au fost construite pe proprietate fără autorizaţii, potrivit presei spaniole.

Futuro Vegetal a organizat deja zeci de acţiuni în Spania.

În plus faţă de acţiunea de la Prado din 2022, ei au stropit cu ulei cuşca de sticlă a unei replici a unei mumii de la Muzeul Egiptean din Barcelona şi au întrerupt pentru scurt timp un meci de tenis din Cupa Davis la Malaga.

De asemenea, în Ibiza, activiştii au stropit cu vopsea un iaht despre care se crede că aparţine moştenitoarei firmei americane Walmart, transmite News.ro.

