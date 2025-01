VIDEO Vortexul polar abătut asupra SUA s-a soldat cu cel puțin cinci morți și mii de zboruri anulate. Ninsorile au ajuns până în Texas

Viscolul care a lovit centrul şi estul Statelor Unite s-a soldat cu cel puţin cinci morţi, acoperind cu zăpadă capitala Washington, conducând la anularea a sute de zboruri şi aducând marţi temperaturi glaciale, transmite AFP, citată de Agerpres.

Serviciile de meteorologie au prognozat că temperaturile vor scădea pe alocuri până la -18 grade Celsius, cu rafale puternice de vânt în urma primei furtuni a anului, care a înaintat rapid spre est, peste Oceanul Atlantic, luni seară.

Ninsorile abundente care s-au deplasat pe parcursul zilei din statele centrale către cele de pe coasta de est (Delaware, Maryland, Virginia, Districtul Columbia), au condus la anulări de zboruri, închiderea şcolilor şi accidente rutiere.

Peste 50 de milioane de persoane au fost afectate, aproape 200.000 fiind încă private de curent electric, majoritatea în statul Virginia, în timp ce 2.300 de zboruri au fost anulate şi alte câteva mii au avut întârzieri, potrivit site-urilor Poweroutage.us, respectiv FlightAware.

Cinci persoane au murit în accidente asociate condiţiilor meteorologice nefavorabile din statele centrale Missouri şi Kansas, potrivit autorităţilor locale.

*** #Blizzard in #Kansas City, #Missouri, and Topeka, Kansas ***



Many people became stuck, needed rescue, or were trapped on exit ramps in both cities. Heavy snowfall accumulated rapidly, while winds gusting over 40 mph created whiteout conditions and zero visibility. #KSwx… pic.twitter.com/cqDOYDI3Ue