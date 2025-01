Vladimir Putin va fi „Vrăjitorul de la Kremlin” în filmul în care rolul președintelui rus va fi jucat de Jude Law

Actorul britanic Jude Law a dezvăluit că îl va interpreta pe președintele rus Vladimir Putin în pelicula „The Wizard of the Kremlin” („Vrăjitorul de la Kremlin”), următorul film al regizorului francez Olivier Assayas, adaptat după bestsellerul omonim scris de Giuliano da Empoli, scrie News.ro.

Actorul în vârstă de 52 de ani a declarat pentru revista Deadline: „Nu am început cu adevărat să lucrez la el încă. Sau, mai degrabă, am făcut-o, dar în acest moment mă simt ca și cum aș avea un Everest de escaladat, iar eu sunt la poalele muntelui gândindu-mă: «Doamne, ce am spus (când am acceptat)»?”.

„Aşa mă simt adesea când spun da (unui rol)”, a mai afirmat acorul. „Obişnuiam să mă gândesc: «Doamne, cum o să fac asta?». Dar depinde de mine să găsesc răspunsul”, a adăugat Jude Law.

Cartea lui Giuliano da Empoli, publicată în 2022, s-a vândut în 320.000 de exemplare numai în acel an, potrivit La Croix. „The Wizard of the Kremlin” a câştigat „Grand Prix du roman” al Academiei Franceze şi a fost în finala Goncourt. Un sinopsis al adaptării lui Olivier Assayas este disponibil pe Allociné: „Rusia, la începutul anilor 1990, în urma prăbuşirii URSS. Într-o lume nouă care promite libertate, dar flirtează cu haosul, un tânăr artist ajuns producător de televiziune, Vadim Baranov, devine, împotriva tuturor probabilităţilor, consilierul (de imagine) al unui membru promiţător al FSB (fostul KGB), Vladimir Putin”.

Proiectul lungmetrajului a fost dezvăluit de revista Variety în luna mai a anului trecut. Publicaţia americană a relatat că Jude Law va juca alături de actriţa Alicia Vikander, premiată cu Oscar („Danish Girl”, „Tomb Raider”), dar și alți actori precum de Paul Dano („The Fabelmans”), Zach Galifianakis („Very Bad Trip”) şi Tom Sturridge („Good Morning England”). Jeffrey Wright („The Batman”) face, de asemenea, parte din distribuţie.

La momentul respectiv, nu au fost făcute publice informaţii cu privire la rolurile pe care le vor interpreta. Olivier Assayas a scris scenariul pentru „The Wizard of the Kremlin” împreună cu Emmanuel Carrère. Data pentru debutul filmărilor nu este cunoscută încă.