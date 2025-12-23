Volodimir Zelenski anunță un pas decisiv pentru încheierea războiului: Suntem foarte aproape de un rezultat concret

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că negocierile purtate cu Statele Unite și țările europene în vederea încheierii războiului cu Rusia, care durează de aproape patru ani, sunt „foarte aproape de un rezultat concret”, informează Reuters.

Negociatorii ucraineni, conduși de înaltul oficial Rustem Umerov, împreună cu reprezentanți din Europa, au avut o serie de întâlniri cu emisarii americani, inclusiv în ultimele zile în Florida.

Negociatorul rus Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui Vladimir Putin pentru investiții, a purtat, de asemenea, discuții separate cu oficiali americani în Florida.

Oficialii din Ucraina și Rusia au declarat că echipele lor se vor întoarce acasă luni pentru a raporta rezultatele discuțiilor.

„Totul pare destul de promițător… Și aici este important faptul că aceasta este munca atât a noastră (Ucraina), cât și a Statelor Unite ale Americii. Acest lucru sugerează că suntem foarte aproape de un rezultat real”, a declarat Zelenski într-o reuniune dedicată diplomaților ucraineni.

Planul de 20 de puncte al SUA, pe masă

Zelenski a declarat că negociatorii au lucrat la un plan de 20 de puncte, propus de reprezentanții SUA, care a fost discutat timp de săptămâni după ce o versiune inițială a fost criticată de ucraineni și europeni ca fiind prea favorabilă Rusiei.

„Nu totul este ideal în acest plan, dar planul există”, a spus el.

De asemenea, au fost discutate garanțiile de securitate pe care Kievul le-a solicitat pentru a se proteja împotriva oricărei acțiuni militare rusești viitoare odată ce luptele vor înceta, precum și un plan pentru redresarea economică a Ucrainei.

„Baza tuturor documentelor este gata. Este elementară”, a declarat Zelenski. „Există unele aspecte pentru care nu suntem pregătiți. Și sunt sigur că există aspecte pentru care nici rușii nu sunt pregătiți.”

Echipa SUA a fost condusă de trimisul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și de ginerele său, Jared Kushner.

Problema cheie

Vorbind mai târziu în discursul său video nocturn, Zelenski a spus că problema cheie era să se determine dacă Statele Unite erau capabile să „obțină un răspuns din partea Rusiei, o reală disponibilitate din partea acestei țări de a se concentra pe altceva decât agresiunea”.

El a spus că presiunea continuă asupra Kremlinului este vitală pentru a reduce capacitatea Moscovei de a purta război.

„Scăderea prețului petrolului rusesc, sancțiuni globale puternice și alte forme de presiune continuă sunt cele care pot convinge chiar și o persoană încăpățânată”, a spus el.

„Anul acesta, s-au făcut deja multe pentru a reduce fondurile disponibile pentru mașina de război a Rusiei.”