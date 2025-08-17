Von der Leyen: „Ucraina trebuie să devină un arici de oțel”. Șefa CE a anunțat noile măsuri de susținere a Kievului/ Ce a spus Zelenski despre Moldova

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski s-au întâlnit la Bruxelles, ocazie cu care șefa CE a anunțat că Uniunea Europeană va aplica încă un pachet de sancțiuni asupra Rusiei. Totodată, von der Leyen a exclus acceptarea unei limitări a armatei ucrainene.

„Nu pot exista limitări impuse forțelor armate ucrainene: fie în ce privește cooperare cu țări terțe sau asistență din partea acestora. Fără limitări asupra forțelor armate ucrainene (…) Ucraina trebuie să devină un arici de oțel, nedigerabil pentru potențiali invadatori”, a spus von der Leyen la conferința de presă comună.

Totodată, președinta CE a spus că deciziile privind granițele Ucrainei trebuie luată doar cu acordul și în prezența Ucrainei. „Granițele nu pot fi schimbate cu forța”, a adăugat von der Leyen.

De asemenea, oficialul european a anunțat că se lucrează la Comisia Europeană la un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, cel cu numărul 19, care va fi adoptat la începutul lunii septembrie.

Șefa CE a spus că este nevoie de o întâlnire trilaterală Putin-Zelenski-Trump care să aibă loc cât mai repede. „Ucraina își poate alege singură destinul, dar poate conta pe Europa”, a conchis Ursula von der Leyen.

Zelenski: „Sunt necesare noi sancțiuni”

La rândul său, Volodimir Zelenski a spus că nu se poate ajunge la un acord de pace, fără un armistițiu prealabil, care să aibă ca punct de reper liniile actuale ale frontului. Astfel, Zelenski respinge din nou ideea retragerii efectivelor ucrainene din Donețk, drept condiție pentru înghețarea liniilor frontului, proiect susținut de Moscova. În replică, Zelenski a susinut că Rusia nu a obținut succese majore în Donețk.

„Avem nevoie de negocieri reale, ceea ce înseamnă că putem începe de unde este acum linia frontului”, a spus Zelenski adăugând că liderii europeni sprijină această idee.

Și președintele ucrainean a subliniat necesitatea trilateralei care să aibă loc cât mai repede. „Rusia nu a dat vreun semn că această trilaterală va avea loc, de aceea sunt necesare noi sancțiuni”, a spus Zelenski care a salutat intenția UE de a adopta un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Totodată, Zelenski a spus că un eventual acord de pace ar trebui să menționeze explicit dreptul Ucrainei de a accede în Uniunea Europeană.

„Considerăm accederea în UE ca parte a garanțiilor de securitate. Nu poate exista o separare între Moldova și Ucraina, asta ar însemna automat că Europa este divizată în ce privește Ucraina”, a spus Zelenski. El respinge astfel speculațiile legate de o eventuală decuplare a Chișinăului de Kiev în ce privește parcursul european, întrucât Moldova ar fi mai avansată pe această cale.

După conferința de presă comună, Zelenski și von der Leyen au mers împreună la videoconferința țărilor din Coaliția de voință.