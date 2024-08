Vulcanul Shiveluch din Rusia a erupt după cutremurul cu magnitudinea 7

Această fotografie furnizată de Institutul de Vulcanologie și Seismologie al Filialei din Orientul Îndepărtat a Academiei Ruse de Științe duminică, 18 august 2024, arată erupția vulcanului Shiveluch, care ar fi fost cauzată de un cutremur cu magnitudinea 7,0, la aproximativ 102 kilometri est de Petropavlovsk-Kamchatsky, pe peninsula Kamchatka, Rusia. Foto: Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences / AP / Profimedia