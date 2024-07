Weekend trending în București, 13-14 iulie: bere artizanală grecească, „all you can eat and drink” la finala EURO 2024 și un film cu Scarlett Johansson

Actrița Scarlett Johansson în filmul „Fly Me to the Moon”. FOTO: Alamy / Profimedia

Dacă vrei să ieși din casă în acest weekend, e bine să te deplasezi pe cât posibil pe la umbră – un lucru destul de dificil într-un București în care cei mai mulți primari de sector sunt mai preocupați de betoane și pavele, decât de spațiile verzi. Iată totuși ce poți face în oraș dacă îndrăznești să te aventurezi prin codul roșu de caniculă.

Avem în față un weekend (și va fi și o nouă săptămână) cu temperaturi infernale, ce vor trece de 40 de grade… la umbră. Iar noaptea temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade. Cu alte cuvinte, vom avea parte de „nopți tropicale”.

Vestea bună este că orașul va fi ceva mai gol, având în vedere că „Beach, please!”, care are loc în weekend la Costinești, a atras la această ediție peste 120.000 de participanți.

Dacă ieși în oraș pe lângă Calea Victoriei, (deși, din cauza caniculei programul artistic din cadrul proiectului „Străzi Deschise – București, promenadă urbană” de pe Calea Victoriei a fost anulat), trebuie să treci pe la Atelierul de cafea – Ateneu (Benjamin Franklin 9).

Este o cafenea relativ nouă în peisajul bucureștean, deschisă la finalul anului trecut, dar care are în meniu și cocktailuri interesante. În plus, aici poți încerca să te mai răcorești și cu un Galician Latte, o băutură delicioasă ce combină espresso-ul cu laptele condensat, frișcă și fulgi de ciocolată. Originară din Galicia, Spania, această băutură este cunoscută pentru echilibrul său perfect între dulceața laptelui și intensitatea espresso-ului.

Iubitorii de bere care încă n-au ajuns anul ăsta în Grecia, pot da o fugă la Hop Hooligans Taproom (Jean Louis Calderon 49), unde între 12-14 iulie are loc un takeover făcut de grecii de la Strange Brew și de la Alea Brewing. Asta înseamnă că poți încerca la draft și la cutie berii preparate de aceste două berării artizanale din Atena.

Dacă e poftă de pizza, e de încercat oferta de la Napoletinii (Vasile Lascăr 134). Pizza de aici e excelentă, în stilul napoletan, iar aluatul este făcut cu apă alcalină antioxidantă. Tot ce au în meniu sună excelent, dar Maradona parcă n-am mai întâlnit prin alte locuri și nici Diavola cu dulceață de ardei iute.

Se poate mânca la fața locului, dar au doar o măsuță, iar în caniculă nu cred că e prea fun. În schimb, poate fi luată la pachet și devorată la un picnic în primul parc ce-ți iese în drum.

Deschis tot la finalul anului trecut, Burgeri și bere (Matei Voievod 90) este un loc în care vii pentru… burgeri și bere. Însă, în unele duminici au o ofertă interesantă, un all you can eat and drink pt 99 lei. De asemenea, e un loc în care poți vedea la terasă meciurile EURO 2024, iar în această duminică, când are loc finala Spania – Anglia, oferta de „all you cand drink and eat” este valabilă.

Evenimente

În ceea ce privește evenimentele muzicale din weekend, e de reținut că Hauser cântă pe 13 iulie la Arenele Romane din București. Concertul face parte din turneul mondial „Rebel with a Cello” și are loc în aer liber. Cunoscut publicului larg mai ales datorită activității din 2Cellos, Hauser este unul dintre cei mai apreciați și iubiți artiști ai scenei de muzică clasică și nu numai.

Hauser a urcat pe scenele celor mai importante sălii de concerte din lume, printre care Wigmore Hall sau Royal Albert Hall, susținând un concert chiar și în Palazzo Vecchio din Florența. Talentul și modul său diferit de a vedea și interpreta muzica, a atras atenția și altor artiști de renume mondial, printre acestea fiind și Elton John, alături de care Hauser a urcat pe scenă în repetate rânduri. Un bilet acces general costă 330 lei la intrare.

Tot sâmbătă, la Platforma Wolff va pune muzică Paquita Gordon (IT) și FLORE (Khidja – DE/RO). Anul trecut, Gordon a interpretat unul dintre cele mai bune seturi auzite vreodată de cineva la Platforma Wolff. Așa că pe 13 iulie, Paquita se întoarce pentru un set prelungit de 4 ore. Un bilet costă 40 lei.

Pe 13 iulie, laureații festivalului de jazz și blues EUROPAfest evoluează într-un concert de excepție la Palatul Regal – Muzeul Național de Artă al României – Sala Auditorium. Concertul include 4 trupe internaționale de jazz – crème de la crème. Un bilet costă 95 lei.

Tot pe 14 iulie, programul DEGETE VERZI continuă cu un atelier și o cină comunitară care cheamă la Rezidența9 toți vecinii, prietenii și persoanele curioase să viziteze curtea într-o atmosferă relaxată, de weekend, o gură de aer proaspăt dar și o gură de ceva bun, de sezon, alături de o limonadă sau un pahar de vin din partea casei.

Pe data de 14 iulie, Mihaela Vasiliu (Chlorys) ne va învăța care-i faza cu fermentația. Asta înseamnă că vei umple borcane și pregăti bunătăți pe care le vei putea servi în cadrul cinei comunitare pe care o organizează weekendul viitor în curtea Rezidența9. Vei avea ocazia să înveți să faci infuzii delicioase din ce ne oferă natura în luna iulie și cum poți conserva roșii sau fructe prin uscare la soare.

Sâmbătă seara te poți sparge de râs și la un spectacol de stand-up comedy cu Teo, Vio, Costel & Bogzi la Club 99, de la ora 19:30. Asta dacă ești norocos și mai găsești bilete – preț 72 lei.

Teatru & film

Duminică, de la 18:30, la Teatrul Bulandra (Sala Toma Caragiu) se joacă piesa „Platonov”, cunoscută și ca „Piesa fără titlu”. Este unul dintre cele mai controversate și mai fascinante texte dramatice ale lui Cehov, atât datorită temelor pe care le explorează, cât și a straniului parcurs pe care l-a avut.

Se pare că este prima piesă scrisă de dramaturgul rus, în perioada 1880–1881, însă a fost descoperită la 20 de ani după moartea sa, într-un seif din Moscova, fără pagina de titlu, cu o mulțime de rescrieri și corecturi.

A fost supusă, de-a lungul timpului, mai multor adaptări și interpretări, cea mai cunoscută fiind poate versiunea cinematografică a lui Nikita Mihalkov: „Piesă neterminată pentru pianina mecanică”. În rolul principal este Șerban Pavlu (Platonov). Un bilet costă 40-80 lei.

În ceea ce privește premierele cinematografice, pe marile ecrane vei găsi în acest weekend două noi filme. „Fly Me to the Moon” are pe fundal evenimentele extraordinare care au dus la misiunea NASA de a trimite oameni pe Lună.

Este o comedie romantică regizată de Greg Berlanti, ce prezintă relația turbulentă dintre Kelly Jones (Scarlett Johansson), o foarte talentată specialistă în vânzări, și Cole Davis (Channing Tatum), directorul responsabil cu lansarea misiunii.

Când președintele SUA subliniază că întregul proiect este prea important pentru a se pune problema unui eșec, Jones primește sarcina de a regiza o aselenizare falsă în cazul în care misiunea reală eșuează.

În „Twisters”, Edgar-Jones joacă rolul lui Kate Cooper, o fostă vânătoare de furtuni care a rămas marcată de o tornadă devastatoare cu care s-a întâlnit în timpul anilor de facultate.

Ea studiază acum tiparele furtunilor în New York și este atrasă înapoi în câmpiile deschise de prietenul ei, Javi, pentru a testa a un sistem inovator de urmărire a tornadelor.

Acolo, ea se întâlnește cu Tyler Owens (Powell), fermecătorul și nesăbuitul superstar de pe rețelele de socializare care se bucură să poată posta aventura urmăririi furtunii împreună cu echipajul lui la fel de imprudent, pe modelul cu cât mai periculos, cu atât mai bine.

Pe măsură ce sezonul furtunilor se intensifică, se declanșează fenomene terifiante nemaivăzute până acum, iar Kate, Tyler și echipele lor concurente se regăsesc direct pe căile furtunilor ce converg peste centrul Oklahomei în ceea ce va fi lupta vieții lor.