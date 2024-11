Weekend trending în București, 2-3 noiembrie: cel mai bun sushi, petrecere cu motocicliști și SPP, festival de descoperit orașul și o comedie românească filmată în Grecia

Una caldă, una rece, așa vor fi cele două zile de weekend. Sâmbătă avem soare și temperaturi de primăvară, dar duminică va fi toamnă în toată regula, cu cer înnorat și cu o maximă de 13 grade. Este și al doilea weekend cu evenimente cu tematică de Halloween, chiar dacă primul din luna noiembrie. Iată, deci, pe unde te poți plimba prin București în aceste două zile libere.

Cafeaua de specialitate o poți bea într-un loc deschis de curând, dar care are tot ce-i trebuie pentru a deveni noul tău loc preferat din oraș. Este vorba de Siphon Coffee Shop (Polonă 90).

Pe langă cafeaua bună de la Nomonym, mai găsești aici și lucruri delicioase de la Dulce Bun, dar și sifon la „draft”, cu care te poți servi la discreție. Locul arată foarte bine, totul este făcut aici cu ajutorul unor designeri talentați, iar conceptul este construit în jurul bulelor de toate felurile.

De asemenea, este un loc ce mizează pe puterea comunității și își propune să strângă în jurul său multe „bule” formate din oameni creativi. Pe 2 noiembrie are loc și primul eveniment la Siphon, se numește Șifonata și este o colaborare cu un vintage shop. Așa că toată ziua de sâmbătă aici vor fi Chill & Chat & Vintage Goodies.

Nu știu de ce, dar în zilele reci mi se face mai tot timpul poftă de sushi. Dacă și ție ți se întâmplă la fel sau pur și simplu ți s-a făcut poftă acum, că vorbim despre asta, află că unul dintre cele mai bune sushi din oraș se găsește la Maki Box (Alexandru Obregia 46).

Este un hidden gem, pentru că nu multă lume știe de el, dar toți cei care l-au încercat au numai cuvinte de laudă. Aici, Chef Andrei (a lucrat prin Norvegia și Londra la sushi baruri renumite) îți face comanda pe loc, chiar în fața ta, iar dacă ai curiozități îți va și povesti tot ce vrei să știi despre acest fel de mâncare și ingredientele pe care le folosește.

Animaletto a început cu un pizza bar, iar în 2022 s-a extins și cu Animaletto House (Dianei 4). Pentru cei care au un mic deja vu când citesc adresa, este pentru că aici a funcționat ceva vreme localul Dianei 4. Animaletto House a păstrat mare parte din atmosfera și identitatea fostului local, dar au adus și îmbunătățiri, iar acum este un dintre locurile din oraș unde le poți amesteca pe toate așa cum trebuie: un bistro, cu un cocktail bar excelent, o terasă generoasă și frumoasă, dar și un spațiu de evenimente și party-uri după lăsarea nopții.

Pe 2 noiembrie, de la 19:00 la 02:00 aici se sting luminile pentru un party in the dark de Halloween. Va fi cu dress code: all black și cu intrare: 120 lei.

La berăria Anagram (Mehadia 43) pe 2 noiembrie se lasă cu petrecere cu motocicliști. „Black Helmets RC te invită la „evenimentul de început de sezon mai puțin prietenos” – acolo unde motoarele nu tac, dar nici burțile nu rămân goale!

Pe țiuit de tobe și riff-uri electrizante, „trupa Shaz” o să dea tonul distracției. Dacă nu ai chef de dans (deși, știm noi că ai), te așteaptă „ceaunele cu bunătăți”, unde se gătesc tradiții delicioase! Motoare, muzică și mâncare? Asta da combinație! Așa că pregătește-ți casca, ia-ți gașca și vino să încheiem sezonul cum știm noi mai bine: cu stil, viteză și un pic de nebunie!”, scriu organizatorii.

Evenimente

La Muzeul Hărților, (Londra 39) grădinarii fără grădină din toate colțurile Bucureștiului sunt așteptați să ia parte la ateliere ghidate de plantare și grădinărit, susținute de peisagiști, organizate de Club Clorofila în grădina Muzeului, sâmbătă, 2 noiembrie, și duminică, 3 noiembrie, între orele 12:00 – 16:00. Participarea este gratuită, dar înscrierea este obligatorie.

Locurile sunt limitate și se alocă pe principiul primul venit, primul servit, dar va exista și o lista de așteptare. Înscrierile se fac la clubclorofila@protonmail.com. Atelierele vor cuprinde o parte teoretică și una practică: sub îndrumarea peisagiștilor Bogdan Mihalache și Antonia Ion.

Vei învăța despre biodiversitatea urbană și cum poate fi sporită cu ajutorul anumitor specii de plante. Nu este nevoie de experiență anterioară în grădinărit.

La CoOperativa (Icoanei 86) ești așteptat la un party de Halloween intitulat PET SEMETARY 2.0. Va fi bal mascat, așa că ești așteptat cu costum de la ora 22:00. Accesul la eveniment este liber, intră cine vrea și pleacă cine poate.

Festivalul PeriFEERIC revine cu o nouă ediție în 2024, desfășurată sub sloganul „Descoperă orașul ascuns”. Timp de trei zile, între 1 și 3 noiembrie, Bucureștiul va fi transformat într-o platformă de expresie culturală, care va aduce arta în prim-planul vieții urbane, cu evenimente desfășurate în diferite locuri din oraș, la care accesul este gratuit.

Sâmbătă, 2 noiembrie, festivalul continuă cu evenimente interactive și spectacole dedicate publicului de toate vârstele. Începând cu ora 11.00, cei mici sunt invitați la piesa de teatru pentru copii „Dacă poți visa, poți realiza”, la LumiLand – Teatru pentru copii (Bulevardul Hristo Botev, nr. 1).

Aici, personajele Zizica, Piti și Lala primesc o lecție despre încrederea în sine și puterea gândurilor pozitive. Lala, o pisicuță cu visul de a deveni o balerină, se simte descurajată după ce cade pe scenă în timpul unui concurs de talente și este luată în râs de alte pisicuțe. Cu ajutorul lui Piti și al Zizicăi, ea învață să-și depășească frica și îndoiala, descoperind puterea gândurilor pozitive și a iubirii de sine.

Tot de la ora 11.00, pasionații de istoria Bucureștiului sunt invitați să i se alăture lui Damian Anfile în turul ghidat „Urme pe Calea Plevnei”, unde participanții vor descoperi povești fascinante despre locuri precum Grădina cu cai, fostele grajduri regale, Casa George Coșbuc, Malmaison sau biserica Sfântul Gheorghe Plevna.

O altă „plimbare” prin trecutul Capitalei este organizată începând cu ora 16:00. „PeriFeeric în mahalale” este o incursiune condusă de Ana Rubeli, autoarea cărții „Mahalele de patrimoniu”, în zonele mai puțin cunoscute ale orașului – fostele mahalale Sfânta Ecaterina și Flămânda.

La Casa Eliad se reiau atelierele de actorie, dedicate, de această dată, întregii familii (între orele 12.30 – 14.00), iar de la orele 14:00, actorul și regizorul Massimiliano Nugnes va susține un workshop interactiv de tehnici și procedee specifice genului artistic Commedia dell’Arte. Participanții – adolescenți și adulți – vor învăța cum să lucreze cu întreg corpul pentru o expresivitate sporită, cum să utilizeze măști în jocul teatral, precum și elementele de bază ale improvizației în teatru.

De la ora 19:00, la Teatrul Vasilache București (Str. Candiano Popescu nr. 2, în incinta Muzeului Tehnic „Dimitrie Leonida”) este programat spectacolul de teatru „Ultimul loz – Musical de mahala!”. Avându-i în distribuție pe Vlad Andrei/Alexandru Nicolae, Cosmin Crețu, Cristi Dionise, Maria Grosu, Sabina Mitrea, Robert Poiană/Sorin Sandu, Răzvan Răduță, Virginia Vasilache, piesa aduce atmosfera autentică a mahalalelor în scenă, într-o poveste ritmată.

Formația de rock-pop alternativ WE SINGING COLORS își invită fanii, tot de la ora 19:00, la J’ai Bistrot (Calea Griviței nr. 55), la un recital în care autenticitatea, emoția și dragostea pentru muzică se împletesc perfect. Concertul este urmat de o petrecere al cărei playlist este construit în întregime de membrii formației.

De la ora 19:30, o comedie savuroasă despre provocările vieții de cuplu și situațiile neprevăzute care apar într-o vacanță cu cei dragi va putea fi urmărită la Teatrul Infinit. Spectacolul „Cu soții mei în vacanță” este adaptarea regizorului Bogdan Gagu, care aduce o interpretare proaspătă, în care umorul și ironia se îmbină perfect.

Începând cu ora 20:00, Corina Sîrghi și Toma Dumitriu aduc magia jazz-ului pe scena Green Hours Jazz Café (Calea Victoriei nr. 120), într-un spectacol care pune în prim-plan povești pline de pasiune și autenticitate.

Duminică, 3 noiembrie, copiii sunt invitați să pornească într-o aventură alături de Aladdin și lampa sa fermecată și să descopere secretele unei lumi magice, la LumiLand – Teatru pentru copii, începând cu ora 11:00. Piesa de teatru va fi urmată de o petrecere plină de distracție pentru micii spectatori.

Alte două tururi ghidate prin București le vor dezvălui celor curioși amănunte mai puțin știute din istoria Capitalei (ora 11:00 – „Povești din Bellu”, ora 16.00 – „PeriFEERIC pe Dealul Filaretului”).

Atelierele de actorie, expoziția de fotografie și workshopul Commedia dell’Arte își așteaptă și duminică participanții la Casa Eliad.

Festivalul se va încheia cu reprezentația „Doctor asimptomatic”, o satiră contemporană despre dilemele și absurditățile vieții moderne, prezentată de o distribuție talentată care aduce în scenă personaje memorabile. Spectacolul, programat la ora 19:00, la Teatrul Vasilache, este o explorare provocatoare a limitelor umane, într-o cheie comică și plină de ironie.

Accesul la evenimentele din cadrul PeriFEERIC 2024 este liber, în limita locurilor disponibile.

Pe data de 3 noiembrie, Fuego te invită la Sala Palatului la super concertul său de pop simfonic „Sufletul meu de copil”, o reverență în fața nostalgiei, un spectacol plin de energie, de muzică aparte, de rememorări și de o trecere prin cei mai frumoși ani ai săi și ai publicului său. Șlagăre nemuritoare ale românilor, piese iubite și îndrăgite vor răsuna, într-o interpretare aparte, cu noi aranjamente. Artistul va fi acompaniat de Orchestra Simfonică a Teatrului de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța. Biletele costă 100-250 lei.

Tot duminică are loc în Quantic cel mai așteptat bal mascat al anului – Carnaval SPP 3.0. Trupa SPP se prezintă drept singura trupă venită din viitor, dar ce știm cu siguranță este că e cea mai iubită trupă anonimă pe care o avem în România. Va fi cu siguranță un show memorabil, ca mai toate concertele SPP. Prețul unui bilet este de 120 lei.

La Hard Rock Cafe, duminică, 3 noiembrie, începând cu ora 21:00, are loc un concert extraordinar cu Dora Gaitanovici. După un episod devenit viral la DWMT și participarea la Eurovision, precum și lansarea unui album concept și turnee naționale, Dora Gaitanovici a reușit să impresioneze cu performance-uri electrizante la cele mai mari festivaluri din România, devenind conducătorii detașați ai noului val alternativ din țară.

Sound-ul lor îmbină elemente alternative, progressive și modern rock, cu ușoare influențe folclorice. Vocea captivantă a Dorei, virtuozitatea chitarei lui Dante, armoniile lui Dani și groove-ul lui Codruț, împreună cu producțiile complexe și energia transmisă în fiecare live, definesc proiectul Dora Gaitanovici. Biletele au următoarele prețuri: 119 de lei, VIP, cu loc la masă, în fața scenei; 79 de lei, acces general, cu loc la masă în sală.

Teatru și film

La Teatrul Bulandra (Sala Toma Caragiu) se joacă sâmbătă, de la 18:00, piesa „Vânătoarea”, după filmul de Thomas Vinterberg și Tobias Lindholm – adaptare scenică David Farr, traducere Adrian Nicolae.

În actuala adaptare scenică, piesa a fost montată pentru prima dată la Teatrul Almeida din Londra la 17 iunie 2019. Pentru primul său spectacol regizat la Bulandra, Alexandru Mâzgăreanu propune o dramă psihologică extrem de actuală și tulburătoare, adaptată de David Farr după filmul nominalizat la Oscar, de Thomas Vinterberg și Tobias Lindholm.

În „Vânătoarea”, Lucas, educatorul îndrăgit de toți copiii, prieten cu toți părinții și respectat de toți colegii, devine dintr-odată ținta unor acuzații cumplite, care fac să se năruie nu doar viața unui om, ci și castelul de nisip pe care era clădită unitatea comunității. Verdictul social e definitiv, iar greutatea acuzațiilor e prea mare pentru a îngădui vreo urmă de îndoială. Sau de ezitare. Atunci când trebuie să vânezi un dușman comun, nu mai e timp să te gândești și la propria vină.

Rolul principal, care în film a fost interpretat de Mads Mikkelsen, este jucat aici de Andi Vasluianu. Prețul unui bilet este de 40-80 lei.

Pe marile ecrane avem în acest weekend o comedie românească ce are loc în Grecia – „Moartea în vacanță”. Aici, Mihăiță, Adrian și Patricia se luptă să intre în grațiile Rodicăi, o bătrână singură și bogată în speranța că-i vor moșteni averea.

Pentru fanii filmelor de acțiune cu Liam Neeson, avem „Absolution”. Un gangster îmbătrânit a cărui memorie începe să fie afectată de loviturile încasate de-a lungul vieții, încearcă să se reapropie de copiii săi și să-și îndrepte greșelile din trecut, dar lumea interlopă îl atrage înapoi pentru a încheia socoteli neterminate.

Iar pasionații de filme horror au la dispoziție „Terrifier 3”. Singurii supraviețuitori ai masacrului de Halloween provocat de clovnul Art, tânăra Sienna și fratele său se străduiesc să reintre într-o normalitate mult râvnită. Pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie, aceștia încearcă să petreacă în stil tradițional și să uite de orori. Însă liniștea lor fragilă este spulberată în momentul în care clovnul Art revine pentru a reînvia cele mai macabre coșmaruri.

Bucuria sezonului festiv este rapid anulată de seria de orori ale lui Art care vrea cu orice preț să dovedească faptul că sărbătorile nu pot proteja pe nimeni.