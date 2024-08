Weekend trending în București: cea mai cunoscută cursă de ciclism din lume, cel mai mare show aviatic din România și un loc unde părinții pot merge cu copilul și lucra de la distanță

Primul weekend cu o zi de toamnă în el ne aduce și temperaturi respirabile și ploaia mult așteptată. Avem și multe evenimente și locuri interesante de vizitat, dar și restricții de trafic, așa că ar fi o idee bună să lași mașina acasă și să te bazezi pe transportul public ]n aceste două zile.

Cafeaua de specialitate o poți bea la Boabe și Struguri (Șoseaua Pipera 3), un loc care anul acesta a împlinit doi ani și care funcționează la parterul unui bloc din cartierul Aviației.

Numele e cât se poate de sugestiv, pentru că dimineața e cafenea, iar seara se transformă în cocktail bar și loc de ciocnit pahare, de vin sau de alte licori îmbătătoare. În perioada de funcționare a strâns deja o frumoasă comunitate în jurul său, pe care poți să începi să o cunoști începând cu acest weekend.

Shandra’ma (Alexandru Ioan Cuza 24) se recomandă drept „un loc nepretențios, pentru oameni prietenoși”. Însă cei care au trecut pe aici îl mai recomandă și drept unul dintre locurile cu cele mai bune coaste afumate.

Meniul e plin de specialități din carne, care mai de care mai apetisante. Ai și bere artizanală și o terasă ceva mai ferită de aglomerația orașului, dar care se află la o aruncătură de băț de centru.

Mom s-a mutat pe Regina Elisabeta 28, iar acum este ceva mai spațios și cu o mică terasă. Pentru cei care nu-l cunosc de pe vremea când era pe strada Franceză, Mom e un proiect gastronomic a cărui identitate a fost creată în jurul conceptului de „energie feminină”, iar din echipă fac parte Toni Godeanu (Mà, WeDine, și Centocittà), Răzvan Buruiană, Claudia Becea și Andrei Vintilă.

Preparatele din meniu sunt inspirate din bucătăria mediteraneană, dar reinterpretate, bineînțeles. Mulți dintre cei care au trecut pe aici laudă burgerul din meniu ca fiind unul dintre cei mai buni din București. Este cu siguranță unul dintre locurile cool și interesante pe care trebuie să le încerci în acest weekend.

Caise Verzi (Vaselor 32) este locul pe care l-au tot căutat mamele sau tații care lucrează remote și care au nevoie de un spațiu în care copiii să nu aibă neapărat nevoie de toată atenția lor.

„De ce să te limitezi la patru pereți când poți să îți pui ordine în gânduri alături de păsări, să scrii emailuri în mijlocul naturii sau să lași soarele să apună peste o zi plină de joacă? Lucrează, joacă-te, relaxează-te—indiferent de ritmul tău, găsește-ți liniștea aici”, se descrie acest loc unic în București.

În spatele acestui proiect sunt două prietene, Anda (mamă) și Ioana (mamă în curând), care și-au dorit tare mult să aibă un loc frumos unde să meargă cu copiii și să întâlnească alți părinți sau alți adulți care își țin viu spiritul lor de copil. Sau doar să stea să se uite la un pom, savurând o cafea, în timp ce copilul zburdă in natură. Și în siguranță.

În întreaga curte de aici este nisip pe jos, dar și mese de la care părinții pot lucra. În general, accesul se face cu rezervare sau înscriere la atelierele care se mai întâmplă aici, dar pe 1 septembrie e ziua porților deschise, așa că e totul la liber.

Evenimente

Dacă vrei să-ți cumperi cărți a căror promovare nu a costat 4 milioane de euro din bani publici, atunci sâmbătă la Librăria Humanitas Kretzulescu, în intervalul orar 11:00 – 21:00, poți merge la bazarul de carte organizat pe terasa librăriei, unde vei găsi sute de titluri la prețuri începând cu 5 lei și reduceri de până la 70% la o gamă de titluri ale editurii Humanitas și Humanitas Fiction. Stocul este limitat! Lângă se află și frumoasa cafenea Artichoke.

Unul dintre evenimentele din acest weekend la care se va înghesui lumea este show-ul aviatic BIAS 2024 – Bucharest International Air Show. Acesta are loc pe 30 și 31 august pe Aeroportul Băneasa – Aurel Vlaicu.

Intrarea este liberă, iar programul îl găsești aici. BIAS este cel mai mare show aviatic din România și în cadrul evenimentului vor participa peste 100 de aeronave civile și militare, dar și peste 150 de piloți și parașutiști din 13 state, celebrând astfel 20 de ani de la momentul aderării României la NATO.

În săptămâna care a trecut, Parcul Crângași s-a transformat în cinematograf în aer liber și a găzduit cinci proiecții de film. Sâmbătă și duminică au loc alte două proiecții începând de la ora 20:30, pe platoul dinspre Lacul Morii.

Vor fi amenajate pufuri, scaune și băncuțe, însă spectatorii își pot aduce și propriile pături de acasă. Sâmbătă, 31 august, se va vedea „Furios și Iute X” (2023, acțiune, 140 min, regia Louis Letterier, cu Vin Diesel, Jason Momoa, Jason Statham). Duminică, 1 septembrie, va fi proiectat „Argylle: Superspionul” (2024, acțiune, 138 min, regia Matthew Vaughn, cu Henry Cavill, Dua Lipa).

În plus, cei prezenți pot aduce rechizite și jucării pentru copiii defavorizați din Sectorul 6. Magazinul caritabil SocialXchange va amenaja un punct de colectare în fiecare seară a evenimentului. Aici se vor strânge caiete, ghiozdane, instrumente de scris, dispozitive electronice și orice fel de articole școlare nefolosite sau rămase din anii trecuți. Donațiile vor fi distribuite copiilor înainte de începerea școlii.

În ceea ce privește „Străzi deschise”, Primăria Capitalei anunță că weekendul acesta devine pietonală și Strada Trapezului din Sectorul 3. E vorba despre segmentul dintre Bulevardul Theodor Pallady și Strada Prevederii.

Calea Victoriei va fi, desigur, și ea pietonală. Vor fi ateliere creative și educaționale, de improvizație și actorie, spectacole de dans, concerte live, activități sportive și instalații de artă interactive, iar Calea Victoriei redevine locul preferat al bucureștenilor și turiștilor, care se pot bucura atât de expoziții tematice și concerte, cât și de concursuri cu premii sau jocuri interactive și surprize pregătite special pentru cei mici.

Tot în acest weekend, Arcul de Triumf poate fi vizitat gratuit. Programul complet aici.

Neapărat de reținut pentru toți cei care au drumuri prin oraș sau sunt pasionați de ciclism: pe data de 1 septembrie, Bucureștiul va fi gazda L’Étape Romania by Tour de France, cea mai renumită cursă de ciclism din lume. În consecință, traficul rutier va fi restricționat pe mai multe artere importante ale Capitalei. Organizatorii au transmis și care va fi programul evenimentului.

Iată care vor fi traseele cursei și zonele restricționate: Cursa Family Ride 14 Km, începând cu ora 08.00, pe traseul: START: Bd. Unirii – Piața Unirii – Bd. Unirii – Piața Alba Iulia (întoarcere în rond Alba Iulia) – Bd. Unirii – Piața Unirii – dreapta pe Strada Halelor – Splaiul Independenței – dreapta pe Calea Victoriei – stânga pe Bd. Regina Elisabeta – dreapta pe Bd. Schitu Măgureanu – dreapta pe Str. Știrbei Vodă – stânga pe Calea Victoriei (pe contrasesns) – Piața Victoriei – stânga pe Str. Buzești (pe contrasesns) – Str. Berzei – Str. Vasile Pârvan – Str. B. P. Hașdeu – Pod Hașdeu – stânga pe Splaiul Independenței – dreapta pe Bd. Libertății – Piața Constituției FINISH pentru Family Ride.

Cursele The Race 85 km & The Ride 42 km, începând cu ora 09.00, pe traseul: Bd. Unirii – Piața Unirii – Bd. Unirii – dreapta pe Bd. Mircea Vodă – stânga pe Str. Nerva Traian – stânga pe Splaiul Unirii (pe contrasens în zona Timpuri Noi) – Pasaj N. Grigorescu – stânga pe Str. Nicolae Teclu – stânga pe Drumul Lunca Cetății – stânga Str. Drumul Malu Mierii – dreapta pe Str. Drumul Lunca Dochiei – stânga pe Bd. N. Grigorescu (pe contrasesns) – dreapta pe Splaiul Unirii – dreapta pe Str. Nerva Traian – stânga pe Bd. Mircea Vodă – dreapta pe Bd. Unirii – Piața Alba Iulia – Bd. Decebal – Piața Muncii – Bd. Basarabia (întoarcere înainte de intersecția cu Bd. N. Grigorescu) – Bd. Basarabia – dreapta Arena Națională (se înconjoară Arena Națională) – dreapta pe Bd. Basarabia – Piața Muncii – Bd. Decebal – Piața Alba Iulia – Bd. Unirii – Piața Unirii – dreapta pe Str. Halelor – Splaiul Independenței – dreapta pe Calea Victoriei (pe contrasens) – stânga pe Bd. Regina Elisabeta – dreapta pe Bd. Schitu Măgureanu – dreapta pe Str. Știrbei Vodă – dreapta pe Str. Ion Câmpineanu – stânga pe Calea Victoriei (pe contrasens) – Piața Victoriei – Șos. Kiseleff (pe contrasens) – Piața Arcul de Triumf (întoarcere cu 180° ) – Șos. Kiseleff – continuare pe Str. Buzești (pe contrasens) – str. Berzei – Str. Vasile Pârvan – Str. B. P. Hașdeu – Pod Hașdeu – stânga pe Splaiul Independenței – dreapta pe Bd. Libertății – Piața Constituției – FINISH pentru The Ride 42 km – continuare proba de 85 Km pe același traseu (se face stânga pe breteaua din fața Parchetului).

Restricțiile de circulație vor fi aplicate duminică, 1 septembrie, începând cu ora 07:00 – până la terminarea evenimentului sportiv, pentru traseele menționate anterior.

În ceea ce privește concertele, Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, faimoasa trupă de concerte de tipul „Pop music in a Time Machine”, aduce și la București noul turneu mondial pentru a sărbători o dublă performanță: aniversarea a 10 ani de turnee și cel de-al 1.000-lea spectacol, în 2024.

Concertul din București, din cadrul turneului denumit „The 10 Tour”, va avea loc la Arenele Romane, pe 31 august.

Spectatorii se pot aștepta la o călătorie spectaculoasă și plină de creativitate prin universul PMJ – unde hiturile moderne și hiturile pop iconice sunt reinterpretate prin prisma genurilor clasice precum jazzul anilor 1920, Swing, Doo-wop și Motown, și aduse la viață de o distribuție formată din unii dintre cei mai buni cântăreți, dansatori și instrumentiști din lume.

Un fel de „The Great Gatsby” îl întâlnește pe „Sinatra at the Sands” undeva în „Back! …To The Future”. Prețul unui bilet este 175 lei.

Duminică, 1 septembrie, Pistol cu Capse vin pe scena de pe terasa Berăriei H, într-un super concert pe ritmuri de reggae-punk, plin de energie. Pistol cu Capse este o formație românească de punk-rock cu influențe reggae înființată în 2003 în București.

Deși punctul de plecare a fost punk-rock-ul, stilul formației a început, încet, încet, să se apropie de reggae-rock. Formația a susținut sute de concerte atât în țară cât și în străinătate și a fost prezentă la zeci de festivaluri importante.

Se mândrește cu faptul că a avut ocazia de a cânta pe aceeași scena cu nume sonore precum Mad Caddies, NOFX, No Use for a Name, Strike Anywhere, 3 Feet Smaller, Marky Ramone (de la Ramones), Dub Pistols, Fun Lovin Criminals, Guano Apes, Dubioza și mulți alții. Accesul este gratuit, dar rezervarea locurilor este recomandată! Show-ul începe la 20:00.

Pe 31 august la, Teatrul de Vară din Herăstrău are loc un un concert de Gală unde gazda evenimentului IANA NOVAC te va introduce într-o lume de basm prin fiecare piesă care va spune o poveste pe ritmurile și acordurile celor mai frumoase piese Pop Opera, arii de operă, canzonette, dar și piese proprii.

Așadar, ultima seară de vară va fi sărbătorită și trăită prin muzică în cel mai frumos mod posibil alături de vocea și eleganța Ianei Novac, dar și a invitaților absolut speciali: soprana de renume mondial Celia Costea, Distinto, pianistul Ștefan Doniga, Carla Burada, acompaniati de Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Tiberiu Dragoș Oprea. Prețul unui bilet este 140 lei.

Retrospectiva celei de-a XXI-a ediții a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL se va desfășura în perioada 29 august – 1 septembrie în București, la Cinema Elvire Popesco unde spectatorii vor putea vedea filmele din competițiile de lung și scurtmetraj, dar și câteva lungmetraje prezentate în afara competiției. Întregul program pe: https://www.festival-anonimul.ro.

Teatru & film

La TNB, sala Media, duminică 1 septembrie, se joacă „Romanian Comic Book”, un spectacol viu, tocmai ieșit din cuptorul creației. Sub lupa comediei, membrii Trupei Improvisneyland, considerată una din cele mai tari trupe de teatru de improvizație din România, au creat scene desprinse din trecut, prezent și viitor, totul trecut prin lupa contemporaneității, cu aer local 100%.

De la personaje mitologice la Academia de hoți și scene cu „balaurii” zilei de azi, vei fi martorul unui carusel de scene care de care mai absurde și mai amuzante. Deci, ești invitat să râzi mult, la final rămânând cu întrebarea ce înseamnă România pentru fiecare dintre noi. Prețul unui bilet 55 lei.

În ceea ce privește premierele cinematografice, avem trei în acest weekend. „DinDim, prietenul meu pinguin” este un film cu Jean Reno despre João, un umil pescar, care salvează un simpatic pinguin Magellan, victima unei teribile deversări de petrol pe coasta Braziliei.

Pentru că trebuia să aibă un nume, i s-a spus DinDim. Și așa viața pescarului cu inima frântă a început să se schimbe. O aventură fermecătoare inspirată de o poveste reală. Pinguinul și pescarul devin prieteni neașteptați, atât de uniți încât nici măcar vastul ocean nu îi poate despărți.

Printre poveștile adevărate despre prieteniile remarcabile dintre oameni și animale, puține au fost la fel de misterioase sau la fel de emoționante ca cea a micului pinguin DinDim, care a navigat apele Atlanticului, iar și iar, din proprie voință, pentru a-l vizita pe pescarul care l-a salvat din primejdie.

Pasionații de filme horror pot merge la „Noaptea masacrului”, un thriller captivant și fără milă. Când o femeie nevinovată se oprește la o benzinărie izolată în toiul nopții, devine jucăria unui lunetist sociopat cu o vendetă secretă. Pentru a supraviețui, ea trebuie să lupte pentru viața ei, să se ferească de gloanțe și, mai ales, să descopere cine o vrea moartă și de ce. În „Noaptea masacrului” oricine este o țintă.

„The Crow”, filmul controversat din cauza morții lui Brandon Lee pe platourile de filmare, revine în cinematografe după 30 de ani, într-o nouă adaptare.

Suflete pereche, Eric Draven (Skarsgård) și Shelly Webster (FKA twigs) sunt uciși cu brutalitate după ce secrete din trecutul ei sumbru ies la suprafață. În momentul în care primește șansa de a-și salva iubita prin propriul sacrificiu, Eric pornește o răzbunare nemiloasă împotriva călăilor săi, traversând lumile viilor și morților pentru a repara nedreptățile.