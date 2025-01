Crin Antonescu crede că Nicușor Dan poate fi un candidat „bun” pentru coaliție: Se înțelegeau mai bine, era mai îngăduitor

Crin Antonescu a comentat duminică seară, într-o notă ușor ironică, reacțiile pe care le-a avut până acum primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, după ce fostul lider al PNL a anunțat că își „suspendă” candidatura la alegerile prezidențiale din partea coaliției de guvernare. Antonescu a spus, într-o emisiune difuzată de postul de știri B1 TV, că i s-a părut că edilul ar fi „un candidat bun” al celor trei formațiuni din coaliție, deoarece este „mai îngăduitor”, în contextul în care Nicușor Dan „a luat apărarea lui Ciolacu și partidelor”.

Fostul lider al liberalilor a subliniat, însă, că afirmațiile lui față de Nicușor Dan sunt făcute „cu simpatie” și că ele nu trebuie să stârnească vreo „polemică”.

Ce a spus Crin Antonescu duminică seară:

„ Am văzut – și asta pur și simplu cu simpatie o spun – dl. Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a intervenit în această mică discuție între mine și susținătorii mei din partide și a luat apărarea dlui (Marcel) Ciolacu și partidelor, zicând că au fost foarte ocupați, că au încheiat bugete la final de an și că eu sunt nerezonabil să fiu așa de exigent.

Asta a fost chiar o reverență prietenoasă față de dl primar general, nicio ostilitate și nicio polemică.”

În aceeași emisiune difuzată de B1 TV, Crin Antonescu a făcut noi precizări despre motivele care l-au determinat să anunțe „suspendarea” candidaturii sale la alegerile prezidențiale de anul acesta din partea coaliției PSD-PNL-UDMR, arătând că „stabilirea datei alegerilor mi se pare chiar urgentă”. El a mai spus că „nu e normal” să „prelungim un provizorat nu foarte simpatic multor oameni”.

„Una dintre chestiuni mi se pare chiar urgentă, anume stabilirea datei alegerilor. Eu cred și am văzut că nu e doar părerea mea, ci această poziție a mea e împrtășită de 3 din cei 4 lideri ai coaliției și am auzit voci din societatea civilă, dar și din mediul politic că e bine să avem cât mai repede stabilită o dată a acestor alegeri, ca să avem încheiat ciclul electoral”, a punctat fostul președinte al PNL.

Crin Antonescu a anunțat sâmbătă seară, într-o emisiune la Digi 24, că el consideră suspendat acordul încheiat cu partidele din coaliţia de guvernare pentru susţinerea sa la funcţia de şef al statului, subliniind că aceasta nu înseamnă că nu mai are disponibilitatea de a candida, ci este nemulţumit de nehotărârea partidelor respective în ceea ce-l priveşte şi de lipsa unei date clare pentru desfăşurarea alegerilor.

„În mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură suspendat. Eu îl declar suspendat. (…) Am primit o propunere de a fi candidatul unei coaliţii politice. Am acceptat această propunere, am asumat această candidatură şi este o asumare de la care eu nu dau înapoi, nu retrag această candidatură, am asumat-o cu tot ce înseamnă ea, cu toate dificultăţile şi cu tot parcursul şi sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt. Ceea ce însă am constatat e că cealaltă parte a acestui acord, adică cei patru lideri politici care au făcut această propunere, şi-au luat acest angajament, nu au fost suficient de împuterniciţi, ca să spun aşa, sau nu au avut toate acreditivele la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord. Din acest motiv îl consider suspendat până când domniile lor clarifică dacă acest acord revine în vigoare sau dacă, eventual, au alte opţiuni”, a explicat, sâmbătă, Antonescu, la Digi 24.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, care și-a anunțat intenția de candida independent la alegerile prezidențiale de anul acesta, a avut o primă reacție după anunțul lui Crin Antonescu, arătând că el consideră că deciza pare una mai degrabă una pripită.

„E nerezonabil. Organele de conducere ale partidelor sunt compuse din oameni, majoritatea implicați în administrație ca primari, președinți de consilii județene, miniștri. Toți au de încheiat situațiile de final de an, de făcut bugetele. Nu poți să le ceri acestor oameni să-ți valideze candidatura de la Crăciun și până la revelion, e nerezonabil”, a declarat Nicușor Dan, sâmbătă seară, pentru G4Media.ro.

Întrebat dacă eventuala retragere din cursa pentru Cotroceni a lui Crin Antonescu îi va deschide calea spre o negociere cu PNL, edilul a reiterat că așteptă să fie sprijinit de formațiunile politice cu viziuni preuropene.

„Eu am făcut anunț de candidatură, am spus de atunci că mi-ar plăcea să am susținerea partidelor pro-occidentale, mai departe e decizia fiecărui partid. Eu o voi respecta”, a mai spus Nicușor Dan.

Primarul general al Capitalei a subliniat ulterior, într-o emisiune difuzată duminică după-amiază tot la Digi24, că românii au multe explicații de primit din partea autorităților privind motivele anulării scrutinului din 24 noiembrie, informații care până acum nu au fost furnizate, și că el nu va renunța la candidatura sa. „Sunt în dezacord cu Antonescu, Bolojan şi Kelemen privind urgantarea datei alegerilor. E mai important să lămurim anularea alegerilor decât să ne grăbim. Pe datele de acum, Călin Georgescu are șanse să câștige la CEDO”, a arătat edilul.

Nicușor Dan a mai spus că „nu e normal ca noi să fim într-o stare de provizorat”, referindu-se la faptul că până acum nu s-a anunțat nici măcar data oficială a noilor alegeri, dar a subliniat că „e foarte important să lămurim ce s-a întâmplat și să știm că nu se va mai întâmpla”.

„Merg mai departe. Eu cred că există o compatibilitate a mea cu electoratul de dreapta. E vorba de sprijinul oamenilor. Există un sprijin suficient pentru candidatura mea”, a precizat Nicușor Dan, întrebat dacă este hotărât să își mențină decizia de a participa în cursa pentru cea mai importantă funcție în stat.

Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a declarat, duminică, tot la Digi24, că, din punctul de vedere al partidului, Crin Antonescu este candidatul coaliţiei pentru alegerile prezidenţiale şi susţine că, imediat ce se va stabili calendarul pentru alegeri, PNL va convoca şedinţa Consiliului Naţional pentru a-l desemna drept candidat pe Antonescu.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a precizat duminică dimineața la Europa FM că nu s-a schimbat nimic în privința candidatului pe care-l va susține coaliția de guvernământ și că acesta va fi Crin Antonescu.

Între timp, a venit și prima reacție din partea premierului Marcel Ciolacu. „Nu am vorbit cu domnul Antonescu. Mai mult ca sigur o să vorbesc pe data de 8 ianuarie, când avem coaliție și vedem ce e de făcut”, a declarat Ciolacu, pentru Digi 24, la o zi după anunțul făcut de Crin Antonescu.

„Important e să ne concentrăm pe drumul proeuropean al României”, a mai afirmat liderul PSD.