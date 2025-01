Crin Antonescu vine cu noi precizări despre decizia „suspendării” candidaturii: Una dintre chestiuni mi se pare chiar urgentă

Crin Antonescu a făcut duminică seară noi precizări despre motivele care l-au determinat să anunțe „suspendarea” candidaturii sale la alegerile prezidențiale de anul acesta din partea coaliției PSD-PNL-UDMR, arătând că „stabilirea datei alegerilor mi se pare chiar urgentă”. Într-o emisiune la postul B1 TV, fostul lider liberal a mai spus că „nu e normal” să „prelungim un provizorat nu foarte simpatic multor oameni”.

„Dorința de a clarifica niște lucruri, clarificare care cred că ne folosește tuturor. Le folosește partidelor de la guvernare, scenei politice, transparenței, agendei, că interesează foarte mulți oameni, având în vedere că ciclul electoral din 2024 e un soi de «unfinished business» (chestiuni neterminate, n.r.)”, a declarat Crin Antonescu.

„Cele mai importante dintre aceste alegeri, cele prezidențiale, nu s-au consumat. Asta induce o stare de tensiune, așteptate, neclaritate. Deci cred că folosește tuturor”, a precizat el, potrivit site-ului televiziunii citate.

Ce a declarat Crin Antonescu duminică seară:

„ Cred că e foarte bine să avem lucrurile clare din capul locului și devreme.

Cred că e foarte bine să avem lucrurile clare din capul locului și devreme. Una dintre chestiuni mi se pare chiar urgentă, anume stabilirea datei alegerilor. Eu cred și am văzut că nu e doar părerea mea, ci această poziție a mea e împrtășită de 3 din cei 4 lideri ai coaliției și am auzit voci din societatea civilă, dar și din mediul politic că e bine să avem cât mai repede stabilită o dată a acestor alegeri, ca să avem încheiat ciclul electoral.

Cred că această părere e împărtășită și de PSD și iată că o chestiune ar putea să se rezolve și ar putea fi bine pentru toată lumea

Nu e normal să prelungim un provizorat nu foarte simpatic multor oameni.

Președintele Iohannis e, în fond, într-o situație destul de ingrată.”

„Asemenea grozăvii nu am mai văzut”

În cadrul aceleiași emisiuni, fostul lilder PNL a susținut că „nu e un scop atât de mare” pentru el să fie candidat la alegerile prezidențiale „încât să tremure inima în el”.

„În niciun caz nu tremură inima în mine că voi fi sau nu voi fi candidat. Pentru asta, inima mea e de piatră”, a afirmat el, conform b1tv.ro.

Antonescu a mai declarat că „toată finala (Călin Georgescu – Elena Lasconi, n.r.) nu era vreo încântare”, și a amintit că după primul tur a anunțat imediat că o va susține pe lidera USR în turul al doilea.

„Asemenea bazaconii, grozăvii nu am mai văzut. (…) Așa ceva care să fie luat în serios de un număr atât de mare de oameni, să fie votat încât să iasă chiar pe locul 1 n-am mai văzut”, a mai spus Crin Antonescu, referindu-se la controversatele declarații ale lui Călin Georgescu.

Fostul preşedinte al PNL Crin Antonescu a anunțat sâmbătă seară, într-o emisiune la Digi 24, că el consideră suspendat acordul încheiat cu partidele din coaliţia de guvernare pentru susţinerea sa la funcţia de şef al statului, subliniind că aceasta nu înseamnă că nu mai are disponibilitatea de a candida, ci este nemulţumit de nehotărârea partidelor respective în ceea ce-l priveşte şi de lipsa unei date clare pentru desfăşurarea alegerilor.

„În mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură suspendat. Eu îl declar suspendat. (…) Am primit o propunere de a fi candidatul unei coaliţii politice. Am acceptat această propunere, am asumat această candidatură şi este o asumare de la care eu nu dau înapoi, nu retrag această candidatură, am asumat-o cu tot ce înseamnă ea, cu toate dificultăţile şi cu tot parcursul şi sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt. Ceea ce însă am constatat e că cealaltă parte a acestui acord, adică cei patru lideri politici care au făcut această propunere, şi-au luat acest angajament, nu au fost suficient de împuterniciţi, ca să spun aşa, sau nu au avut toate acreditivele la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord. Din acest motiv îl consider suspendat până când domniile lor clarifică dacă acest acord revine în vigoare sau dacă, eventual, au alte opţiuni”, a explicat, sâmbătă, Antonescu, la Digi 24.

Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a declarat, duminică, pentru aceeași televiziune de știri, că, din punctul de vedere al partidului, Crin Antonescu este candidatul coaliţiei pentru alegerile prezidenţiale şi susţine că, imediat ce se va stabili calendarul pentru alegeri, PNL va convoca şedinţa Consiliului Naţional pentru a-l desemna drept candidat pe Antonescu.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a precizat duminică dimineața la Europa FM că nu s-a schimbat nimic în privința candidatului pe care-l va susține Coaliția și că acesta va fi Crin Antonescu.

Între timp, a venit și prima reacție din partea premierului Marcel Ciolacu.

„Nu am vorbit cu domnul Antonescu. Mai mult ca sigur o să vorbesc pe data de 8 ianuarie, când avem coaliție și vedem ce e de făcut”, a declarat Ciolacu, pentru Digi 24, la o zi după anunțul făcut de Crin Antonescu.

„Important e să ne concentrăm pe drumul proeuropean al României”, a mai afirmat liderul PSD.

Anterior în cursul zilei de duminică, europarlamentarul Vasile Dîncu a declarat la Euronews România că fostul lider PNL a fost „un candidat de rezervă” iar decizia privind desemnarea acestuia drept candidat comun al coaliței de guvernare a fost luată pe fondul șocului suferit după rezultatul surpriză din primul tur al alegerilor prezidențiale.

În schimb, Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a subliniat, într-o emisiune difuzată duminică după-amiază tot la Digi24, că românii au multe explicații de primit din partea autorităților privind motivele anulării scrutinului din 24 noiembrie, informații care până acum nu au fost furnizate, și că el nu va renunța la candidatura sa. „Sunt în dezacord cu Antonescu, Bolojan şi Kelemen privind urgantarea datei alegerilor. E mai important să lămurim anularea alegerilor decât să ne grăbim. Pe datele de acum, Călin Georgescu are șanse să câștige la CEDO”, a arătat edilul.

Nicușor Dan a mai spus că „nu e normal ca noi să fim într-o stare de provizorat”, referindu-se la faptul că până acum nu s-a anunțat nici măcar data oficială a noilor alegeri, dar a subliniat că „e foarte important să lămurim ce s-a întâmplat și să știm că nu se va mai întâmpla”.

„Merg mai departe. Eu cred că există o compatibilitate a mea cu electoratul de dreapta. E vorba de sprijinul oamenilor. Există un sprijin suficient pentru candidatura mea”, a precizat Nicușor Dan, întrebat dacă este hotărât să își mențină decizia de a participa în cursa pentru cea mai importantă funcție în stat.

Guvernul va aproba hotărârea privind data alegerilor prezidențiale, convenite de Coaliție, în prima ședință din noul an, după data de 8 ianuarie 2025, au declarat luni, 30 decembrie, pentru HotNews.ro surse guvernamentale.

Coaliția de guvernare a decis la sfârșitul anului trecut ca primul tur al alegerilor prezidențiale să fie pe data de 23 martie, iar turul al doilea pe 6 aprilie.