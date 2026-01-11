A murit scriitorul elvețian care a lansat teoria că extratereștrii au ajutat la construcția marilor civilizații antice. Erich von Däniken avea 90 de ani

Scriitorul elvețian Erich von Däniken, autor de bestselleruri, care și-a construit o carieră profitabilă pe teoria – respinsă de oamenii de știință și de arheologi – potrivit căreia dezvoltarea umanității s-ar datora în mare parte intervenției extratereștrilor, a murit la vârsta de 90 de ani, potrivit Reuters.

Cartea sa Chariots of the Gods?, publicată în 1968, s-a vândut în milioane de exemplare, promovând ideea că ființe extraterestre avansate ar fi vizitat în mod repetat Pământul, lăsând urme în ruinele incașe și egiptene, în desenele rupestre și în alte monumente fizice.

„A fost nevoie de curaj pentru a scrie această carte și va fi nevoie de curaj pentru a o citi”, începe lucrarea.

Autorul admitea că specialiștii o vor respinge ca fiind o absurditate, dar insista că „trecutul a fost populat de zei necunoscuți, care au vizitat Pământul primordial în nave spațiale pilotate”.

Specialiștii resping aceste teorii drept pseudoștiință

Mediul academic a publicat numeroase cărți care îi demontau teoriile, criticându-l ca pe un promotor al unora dintre cele mai fanteziste idei ale pseudoștiinței. Revista germană Der Spiegel i-a dedicat chiar o copertă în 1973, sub titlul „Înșelătoria Däniken”.

Cu toate acestea, armate de fani i-au cumpărat cele peste 40 de cărți și i-au urmărit emisiunile TV și filmele documentare. În total, volumele sale s-au vândut în peste 70 de milioane de exemplare și au fost traduse în mai mult de 30 de limbi.

În prima parte a vieții sale profesionale, Erich von Däniken a administrat un hotel în estul Elveției, perioadă în care a fost condamnat pentru fraudă și a petrecut 18 luni în închisoare.

Succesul cărții sale l-a găsit însă eliberat, devenind rapid un autor de bestselleruri. Cu toate acestea, nu a reușit niciodată să ofere „dovada decisivă” care să confirme celebrul principiu formulat de astronomul Carl Sagan, potrivit căruia „afirmațiile extraordinare necesită dovezi extraordinare”.

„El susține că informațiile astronomice uimitoare deținute de civilizații antice, precum cea mayașă, reprezintă dovada că au existat călători din spațiu care i-au învățat aceste lucruri. Această idee se potrivește cu punerea sa sub semnul întrebării a capacității egiptenilor de a construi piramidele sau a locuitorilor din Insula Paștelui de a ridica acele uriașe capete de piatră”, scria The New York Times în 1974.

Publicația remarca faptul că metoda lui von Däniken pornea de la o negație – ideea că popoarele antice nu ar fi putut realiza sau concepe singure aceste lucruri – pentru a ajunge la o afirmație: aceea că ele ar fi beneficiat de un fel de program cosmic de „asistență pentru dezvoltare”.

Astfel de critici nu l-au scos niciodată din ritm pe Erich von Däniken.

„Ne datorăm nouă înșine, din respect pentru noi, să fim raționali și obiectivi”, scria el. „La un moment dat, orice teorie îndrăzneață a părut o utopie. Câte utopii nu au devenit între timp realități de zi cu zi!”

Programele speciale de televiziune dedicate cărților sale l-au transformat într-o figură cunoscută atât în Europa, cât și în Statele Unite. În 2003, a deschis un parc tematic numit Mysteries of the World la Interlaken, însă proiectul a intrat în faliment după doar trei ani.

„Extratereștrii vor veni la noi. Mă aștept ca acest lucru să se întâmple în următorii zece ani”

Într-un text publicat pe site-ul său, Erich von Däniken susținea că nu este un ezoteric și că munca sa urmărește să demonteze „o lume a imposturilor religioase și, din păcate, adesea științifice”.

„Din nenumărate texte vechi știu că acești «zei» au promis că se vor întoarce. Atunci vom trăi un șoc al zeilor, o catastrofă totală pentru religie și știință. Și totul ar fi fost atât de ușor de înțeles – fără acest șoc al zeilor. Dovezile vorbesc un limbaj clar. Asta este ceea ce mă motivează”, scria el.

Publicarea, în iulie 2021, a unui raport de referință al guvernului SUA privind OZN-urile, care nu excludea o origine extraterestră, i-a dat speranță.

„În viitor, oricine va vorbi despre OZN-uri și extratereștri nu va mai putea fi pur și simplu ridiculizat. Oamenii vor realiza treptat că multe lucruri sunt posibile, deși până acum le considerau imposibile”, declara Erich von Däniken într-un interviu acordat cotidianului Neue Zürcher Zeitung.

„De îndată ce vom fi pregătiți și ne vom obișnui cu ideea că nu suntem singuri în univers, extratereștrii vor veni la noi. Mă aștept ca acest lucru să se întâmple în următorii zece ani”, spunea el.