„A părut că ne pregătesc pentru un uragan”. Fondatorul comunității pasionaților de prognoze meteo spune că prin reacția din weekend autoritățile au alimentat teoriile conspirației

Ionuț Iancu, fondator prognozemeteo.ro, consideră necesar ca instituțiile să fie mai prevăzătoare decât la inundațiile din Galați. Doar că alertele privind ploile și riscul de inundații din acest weekend „au fost puțin exagerate”, iar reacția disproporționată nu face decât să alimenteze teoriile conspirației, consideră el. „Sunt oameni care acum au prins curaj și au zis: <<Ați văzut? Vor doar să bage frica în voi, vor doar să vă manipuleze, nu mai ascultați de ei, nu mai faceți cum zic ei>>”.

Ionuț Iancu este fondator al Comunității Prognoze meteo, cu zeci de mii de urmăritori, și al site-ului prognozemeteo.ro. El subliniază că nu reprezintă instituțiile meteo din România, ci doar ajută, împreună cu alți membri și specialiști ai comunității, la informarea publicului.

Cum s-a văzut, din punctul său de vedere, cadrul sfârșitului de săptămână? Ce părere are despre lanțul de glume online pornite de la alertele autorităților, considerate de mulți exagerate?

„Pe tot parcursul săptămânii trecute au fost modele numerice care arătau într-adevăr posibilitatea acumulării de precipitații destul de mari”

–Autoritățile au avertizat cetățenii încă de joi că România va fi lovită de un ciclon, iar RO-ALERT a avertizat să stăm în case și să închidem geamurile pentru că sunt așteptate fenomene meteo severe. În schimb, pare că avem parte de ploi normale pentru sfârșitul lunii septembrie. De ce atâtea avertismente?

– E nevoie să ne întoarcem cu o săptămână, două în urmă și să fim atenți la cum au reacționat autoritățile românești în momentul în care am avut acele evenimente în Galați. Acele ploi extrem de puternice, acele cantități impresionante care, chiar dacă la stațiile meteo oficiale măsurau doar 60-80 de litri, de fapt ele au însumat peste 200 de litri în zona Galați, și care au dus și la pierderea de vieți omenești. Și atunci, autoritățile de stat, dar și Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și Ministerul Mediului și autoritățile locale au fost luate în vizor de către oameni și opinia publică pentru o reacție tardivă.

Să nu uităm – codul roșu pe Galați, care avertiza oamenii atunci de iminența unei viituri, a venit la ora 12 noaptea, după ore bune de ploaie, și practic i-a găsit total nepregătiți de ceea ce avea să se întâmple.

Ca atare, cred că ceea ce s-a întâmplat în toată această săptămână care a trecut a fost de fapt un exercițiu de imagine al autorităților, dar și de a vedea cât de pregătite sunt ele în cazul unor scenarii severe.

„Autoritățile au părut că ne pregătesc pentru un uragan”

– Ce s-a greșit din punctul dumneavoastră de vedere?

– Aș vrea să specific foarte clar că noi aici, comunitatea pe care eu o reprezint – Prognoze Meteo – noi suntem pasionați, nu avem statut nici de oficiali, nici de oameni reprezentanți legali ai instituțiilor, nici ai ANM, nici ai Ministerului Mediului. Noi urmărim fenomenele meteo, ne place vremea, suntem conștienți de faptul că schimbările climatice au devenit o problemă cu care ne vom confrunta tot mai des, și încercăm să vedem și noi cum putem să punem umărul, să ajutăm lumea la o informare cât mai corectă.

Așadar, ciclonul acesta despre care s-a tot vorbit (n.r.- Ashley) în realitate nici măcar n-a existat. Nu era un ciclon cu caracteristici clasice. Un ciclon mediteranean mai ales, cum suntem noi obișnuiți să primim, pleacă de la niște presiuni atmosferice scăzute în interiorul lui, vine cu benzi de precipitații foarte ordonate și pe o direcție de deplasare clar stabilită, în timp ce aici am avut mai degrabă practic ceea ce se numește un ciclon de altitudine.

-Ce este un ciclon de altitudine?

-Acesta ne arată că la suprafața terestră noi avem o presiune nu tocmai scăzută, deci ceva mai mare decât ar fi normal pentru un ciclon, dar în același timp, precipitațiile cad în zonele respective, chiar și cu acest nivel de presiune ridicat.

Pe tot parcursul săptămânii trecute, au fost modele numerice care arătau într-adevăr pentru țara noastră posibilitatea acumulării de precipitații destul de mari.

-Ce fel de modele?

– Cel mai important model pe care l-aș aduce în discuție este modelul european. Centrul european de la Reading – a fost înainte, odată cu Brexitul, el s-a mutat în interiorul Europei. Așadar, cei de la European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF -Centrul European de Prognoză Meteo pe Termen Mediu) ajunseseră la un moment dat, pe parcursul săptămânii trecute, să arate că în sudul și sud-estul țării noastre am putea avea 100-120 l/mp, la un moment dat urcase chiar spre 150l/mp cantități de precipitații.

Ca atare, putem înțelege de ce autoritățile, până la un punct, au zis „haideți să fim un pic mai pregătiți ca data trecută”. Pentru că, din păcate, încălzirea globală și schimbările climatice presupun și aceste lucruri – intensitate mult mai mare a fenomenelor, și nu le poți estima cu exactitate decât cu foarte puțin timp înainte ca ele să se producă. Asta înseamnă ceea ce Administrația Națională de Meteorologie practică de foarte mulți ani și este un lucru foarte bun – acele avertizări de tip now-casting care apar pe un interval de trei, șase ore și ne arată clar zonele în care am putea avea fenomene severe. Doar că aici lucrurile au luat o turnură dubioasă.

„S-a încercat, poate, și o testare a modului de reacție a oamenilor”

-Anume?

–Da, n-o să mă feresc să spun acest lucru – extrem de dubioasă, în sensul în care pe tot parcursul săptămânii care a trecut, potențată și de canalele media, autoritățile au părut că ne pregătesc nu pentru, hai să spunem, un ciclon, ci pentru un uragan.

Noi am rămas șocați ieri (duminică – n.r.), când am primit acea avertizare de la RO-ALERT, în care era specificat inclusiv să închidem geamurile, să ne izolăm, de parcă ar fi venit rafale de vânt de peste 130-140-150km/h, or nu mai era cazul.

Ieri, deja Administrația Națională de Meteorologie era mai mult ca sigur în posesia unor date noi, actualizate, care arătau că în zona Bucureștiului am fi avut rafale de cel mult de 50-60km/h. Drept dovadă, am avut doi-trei copaci, dacă nu mă înșel, dar paroxismul la care s-a ajuns cu acest ciclon arată faptul că undeva – e greu să ne dăm seama unde și probabil aici voi ar trebui să investigați mai mult și mai în detaliu – s-a încercat poate și o testare a modului de reacție a oamenilor, a modului de reacție a autorităților în fața unor posibile fenomene severe meteorologice sau de orice tip.

Pentru că s-a văzut foarte clar, a fost un mesaj, o luptă coordonată comună, da? Veneau mesajele de la ANM, ANM în continuare venea și spunea tot timpul „aveți grijă, cod portocaliu pe Moldova”. Iarăși, extrem de surprinzător. Și mai surprinzător a fost codul roșu pe Galați.

Noi, ca și comunitate, am specificat, și o spun încă o dată, din datele pe care le aveam noi, din ceea ce puteam noi să vedem pe parcursul zilei de vineri, pe parcursul dimineții de sâmbătă, niciunul din modelele importante nu arăta cantități mai mari de, să zicem, până în 40 l/mp, aceea era limita maximă. Drept dovadă că, dacă ne uităm, cel puțin până astăzi dimineață, ploile au mai continuat pe parcursul zilei în județul Galați, dar până astăzi dimineață la stația meteo de la Galați nu s-au acumulat decât 19l de ploi. Într-adevăr, venind după evenimentele de săptămâna trecută, venind după situația cu oamenii care au murit din cauza reacției tardive a autorităților.

„E bine să fim proactivi, dar pare un pic exagerat. A dat apă la moară celor care propagă teorii ale conspirației”

-A fost exagerată reacția autorităților?

-E bine să existe și să fim proactivi, din ceea ce înseamnă astfel de evenimente și să-i pregătim pe oameni. Dar pare un pic exagerat. Pentru că, pe parcursul zilei de ieri, în județul Galați, au fost evacuate câteva mii de persoane. Am văzut oameni speriați cu adevărat. Inclusiv în comunitățile de pasionați meteo au fost persoane care ne întrebau “ce se întâmplă, ce vine? Pentru că nouă ne este frică”.

-Credeți că va fi afectată credibilitatea meteorologilor? Am văzut numeroase reacții în online, glume, ironii, pe seama ciclonului.

-Cred că știm amândoi cât de dureros poate fi online-ul uneori, când începe să te ia la mișto și când devii ținta meme-urilor, da? Ele pot fi amuzante, prind pe moment. Dar da, dacă este să privim serios lucrurile, cred că acesta este lucrul cel mai grav care s-a întâmplat, de fapt, în aceste aproape două săptămâni. Și este păcat. Noi vrem să specificăm lucrul acesta foarte clar: Administrația Națională de Meteorologie este o administrație care, la nivel internațional, în cadrul forurilor internaționale meteorologice și instituțiilor științifice, este privită cu foarte mult respect. Asta și datorită faptului că există acolo specialiști extraordinari, oameni de meteorologie cu capacități extraordinare și oameni care sunt somități în domeniul lor.

Dar, din păcate, aceste două săptămâni, și nu doar ele, dacă este să ne mai întoarcem și în trecut, slăbesc foarte mult încrederea oamenilor. Și problema cea mare, iar noi am ridicat acest lucru și în discuțiile noastre cu oamenii, este ca în povestea aceea cu omul care strigă „lupul, lupul!”. Și când vine lupul, până la urmă, la oi, ciobanul nu mai este crezut. Ce s-ar putea întâmpla dacă, și deja noi avem avertizări inclusiv pentru weekend-uri care urmează, se creionează un nou scenariu de fenomene severe?

Ce facem dacă oamenii, deja văzând ce s-a întâmplat acum două săptămâni, săptămâna trecută, săptămâna pe care tocmai o începem acum, vor zice că n-are rost să mai credem în ce spun meteorologii, nu sunt în stare să ne ajute cu absolut nimic?!

Plus că asta a dat apă la moară foarte mult și celor care propagă teorii ale conspirației. Celor care propagă foarte multe fake news-uri. Și sunt oameni care acum au prins curaj și au prins putere și au zis: „Ați văzut? Vor doar să bage frica în voi, vor doar să vă manipuleze, nu mai ascultați de ei, nu mai faceți cum zic ei”.

Este foarte grav, da. E o situație care trebuie, din păcate, cred eu, lămurită cel mai rapid din punctul acesta de vedere. Pentru că avem nevoie de instituții credibile, care să ne ajute în astfel de situații. Ele vor deveni din ce în ce mai dese. Aceasta este o realitate pe care nimeni nu o mai poate nega. Avem deja la nivelul țării noastre, într-un interval de doar două luni de zile, august și septembrie, două momente mari. Vorbim de Mangalia, vorbim de Galați, în care am avut ploi de peste 200l/mp. Și se vor repeta cu siguranță.