Accident între o mașină şi o bicicletă în Turda. Şoferiţa a fost amendată pentru că a intrat pe pista de biciclete, iar biciclistul pentru că era băut

Un accident provocat de o şoferiţă care a intrat cu autoturismul pe pista de biciclete, în municipiul Turda, judeţul Cluj, s-a încheiat cu sancţionarea femeii, dar şi a unui biciclist. Ea a fost amendată pentru că a ieşit de pe banda pentru autovehicule, iar biciclistul pentru că era sub influenţa băuturilor alcoolice.

Evenimentul rutier s-a petrecut duminică, în jurul orei 16:00, pe strada Ştefan cel Mare din Turda, implicate fiind un autovehicul şi o bicicletă, relatează News.ro. Cercetările Poliţiei arată că o tânără de 19 ani din judeţul Alba a acroşat cu autoturismul un bărbat de 55 de ani, care se deplasa cu bicicleta pe pista destinată acestor vehicule.

„În urma testelor efectuate cu aparatul etilotest, în cazul biciclistului a rezultat o alcoolemie de 0,40 mg alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost sancţionat contravenţional cu o amendă în valoare de 1.215 lei, iar conducătoarei auto i s-a reţinut dreptul de a conduce autovehicule pentru 90 de zile”, informează oficialii Poliţiei Cluj.

La locul accidentului a fost trimis un echipaj medical, care a verificat starea de sănătate a biciclistului, bărbatul refuzând să fie dus spital. Poliţia continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs evenimentul.