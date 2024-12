Acordul cu Moscova care a declanșat ample proteste într-o regiune separatistă pro-rusă a fost respins de parlamentul local

Parlamentul regiunii separatiste pro-ruse Abhazia din Georgia a votat marți împotriva ratificării unui acord de investiții cu Moscova, care a declanșat ample proteste luna trecută și a dus la demisia liderului autoproclamat al regiunii, anunță Reuters.

Liderii opoziției din Abhazia s-au opus ferm acordului, temându-se că acesta ar permite persoanelor și afacerilor din Rusia cu resurse financiare semnificative să achiziționeze proprietăți în regiunea cu ieșire la Marea Neagră, licitând peste posibilitățile localnicilor.

Ziarul oficial al guvernului rus, Rossiyskaya Gazeta, a publicat marți o înregistrare video care arată votul ce a avut loc în parlamentul Abhaziei. Niciun deputat nu a votat pentru ratificarea acordului de investiții, în timp ce trei s-au abținut.

‼️ The #Abkhazian parliament did not support the ratification of the investment agreement with #Russia . ✊ 22 deputies voted against, while 2 abstained. pic.twitter.com/t1217fVsSM

Moscova, care finanțează în mare parte bugetul Abhaziei, dorește ca investitorii ruși să poată dobândi drepturi de proprietate și să aibă dreptul de a dezvolta regiunea.

Protestele împotriva ratificării acordului au izbucnit pe 15 noiembrie în capitala Suhumi, demonstranții luând cu asalt clădirea parlamentului și cerând demisia lui Aslan Bzhania, care conducea regiunea din 2020.

In Russian-occupied Abkhazia, people storm parliament to protest the Russia-installed government’s law to sell their land and recourses to Russian oligarchs.



Obviously it’s not on the news, and those claiming to care about the international working class are silent. pic.twitter.com/lmObcZJ1Aw