Foto: A10 by Artmark

Casa A10 by Artmark păstrează tradiția și găzduiește și în acest an o nouă serie de licitații speciale de Crăciun, reunite sub denumirea de „Săptămâna Luxului”. Ultimele două din această serie sunt Licitația de Crăciun – Bijuterii și Artă Decorativă și Licitația de Crăciun – Eleganță și Ceasuri, din 18, respectiv din 19 decembrie. Ambele evenimente au loc de la ora 18.00, atât la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală, cât și online, pe Platforma Artmark Live.

Primul eveniment este dedicat artei decorative de autor, de la argintărie și aurărie de marcă la sticlă și ceramic Art Nouveau și Art Deco, între care reține atenția o nouă secvență a colecției ce a fost deținută de familia prezidențială Ceaușescu. Este vorba despre câteva piese de argintărie europeană bogat decorate și bine conservate, remarcabile: două platouri și o fructieră de argint, având prețuri de pornire între 500 și 2.500 de euro, funcție de dimensiune și de greutate. De la masa familiei prezidențiale Ceaușescu, în licitație la Artmark!

Figură controversată a societății românești, soția fostului președinte Nicolae Ceaușescu (1918-1989), Elena Ceaușescu (1916-1989), a fost cunoscută și pentru pasiunea sa pentru artele decorative, îndeosebi argintăria și cristalurile. Adevărată colecționară, era interesată și de pictura românească de patrimoniu (Luchian, Petrașcu, Ghiață etc.), dar și de bijuteriile de mare valoare.

Această licitație aduce în prim-plan și câteva bijuterii excepționale, între care și piese istorice, de colecție, lucrate manual în ateliere renumite. Se întrec în strălucire un fascinant colier din aur alb, pavat cu diamante și smaralde (preț de pornire: 28.000 de euro), un inel din aur, ornat cu diamante și smaralde (25.000 de euro), o cruce pontificală din aur alb, decorată cu ametiste și diamante (8.000 de euro) – acestea fiind doar câteva din cele peste 300 de loturi de bijuterie selectate pentru Licitația de Crăciun. Licitația include și o selecție exclusivă de loturi de argint rusesc și artefacte judaice ce provin dintr-o cunoscută colecție privată. Toate acestea se regăsesc în Catalogul online al evenimentului, care este disponibil pe site-ul artmark.ro, iar expoziția este pregătită să primească vizitatorii la Palatul Cesianu-Racoviță (str. C.A. Rosetti nr. 5) – zilnic (de luni până duminică), mereu cu intrare liberă (nu doar de Noaptea Muzeelor!), în intervalul orar 10.00-20.00).

