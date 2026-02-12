Adrian Mutu s-a răzgândit în privința luptei pentru play-off: „Cred că aceste echipe vor intra”

Adrian Mutu (47 de ani) consideră că FCSB și CFR Cluj vor obține calificarea în play-off-ul SuperLigii. În urmă cu doar 10 zile, fostul atacant al naționalei României avea altă părere.

După seriile impresionante de victorii, primele două clasate de la finalul sezonului precedent s-au apropiat de primele șase poziții.

Adrian Mutu: „Cred că FCSB și FCSB vor intra în play-off, iar FC Argeș va fi ultima”

„Mă uitam pe tot clasamentul și mi se pare luptă în toate zonele, adică peste tot e o luptă incredibil de frumoasă și de strânsă. Pentru că acum, cu victoria FCSB-ului cu Oțelul, văd echipe ca CFR și FCSB, care sunt pe 7 și pe 8, împreună cu Botoșani, FC Argeș și U Cluj, care se luptă pentru un loc în play-off.

Deci, e o luptă incredibilă! N-au voie niciunele să facă pași greșiți, se mai și întâlnesc între ele. Deci, va fi o luptă foarte frumoasă. Însă, eu cred că CFR și FCSB vor intra în play-off, iar FC Argeș va fi ultima”, a spus Mutu, conform fanatik.ro.

La începutul lunii februarie, Mutu nu le dădea prea multe șanse celor de la FCSB și CFR Cluj.

„Eu cred că o să avem un sezon istoric, fără FCSB şi CFR Cluj în play-off. Cred că o să avem un sezon istoric, chiar dacă nu-mi doresc acest lucru, pentru că un play-off cu FCSB şi CFR e mai spectaculos. E o şansă mare pentru Craiova în play-off, fără cele două. Ca să se califice FCSB şi CFR, trebuie să bată tot, altfel nu au nicio şansă”, afirma Mutu la Digi Sport, potrivit primasport.ro.

SuperLiga, clasamentul după 26 de etape