Ce fac serviciile secrete americane, după ce s-a aflat cine va fi noul lider suprem al Iranului. Anunț de la Casa Albă

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Casa Albă pe 4 martie 2026. FOTO: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele Donald Trump discută cu consilierii săi despre rolul pe care SUA l-ar putea avea în Iran după finalul campaniei militare, în timp ce serviciile secrete americane monitorizează informațiile potrivit cărora Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem al Iranului ucis sâmbătă în primul val de atacuri aeriene, a devenit favoritul pentru a-i succeda ayatollahului la conducerea țării, a anunțat miercuri Casa Albă, potrivit Reuters.

LIVE Război în Orientul Mijlociu, ziua a 5-a: Secretarul american al Apărării anunță ce va urma: „Moarte și distrugere din cer. Toată ziua” / Casa Albă: „Trump le distruge definitiv acestor monștri ambițiile nucleare”

„Desigur, am văzut și noi aceste relatări (din presă, n.r.), iar agențiile noastre de informații le analizează. Adevărul este că va trebui să așteptăm și să vedem”, le-a spus reporterilor purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Fiul ayatollahului Ali Khamenei, Mojtaba, a devenit principalul candidat la succesiunea tatălui său ca lider suprem al Iranului, după ce a petrecut ani de zile consolidând relații strânse cu Garda Revoluționară (IRGC) și câștigând influență în cadrul establishmentului clerical.

Mai mult, publicația din exil Iran International a scris marți că Adunarea Experților din Iran l-a ales deja pe Mojtaba Khamenei, fiul Ali Khamenei, ca viitor lider suprem al Republicii Islamice. Citând surse familiarizate cu discuțiile de marți, publicația iraniană a precizat că votul din Adunarea Experților pentru desemnarea noului lider al țării s-a desfășurat sub presiunea Gărzii Revoluționare.

Citește și Cine este Mojtaba Khamenei, ales noul lider suprem al Iranului

Leavitt a adăugat că Trump analizează activ și discută cu echipa lui de securitate națională rolul pe care Washingtonul îl poate avea în viitorul Iranului odată ce operațiunea se va încheia, dar că în acest moment prioritatea principală este succesul operațiunii militare.

Leavitt a apărat, de asemenea, obiectivele SUA în războiul aerian comun israeliano-american împotriva Iranului, în contextul criticilor potrivit cărora Washingtonul nu a furnizat dovezi privind amenințarea iminentă pe care Teheranul o reprezenta în mod direct la adresa Statelor Unite, adăugând că Trump crede că poporul american susține războiul.

„Decizia de a lansa această operațiune se bazează pe efectul cumulativ al diverselor amenințări directe pe care Iranul le-a reprezentat pentru Statele Unite ale Americii”, a spus Leavitt.

„Repet, acesta este un regim terorist, distructiv, care amenință Statele Unite, aliații noștri și poporul nostru de 47 de ani, iar poporul american este suficient de inteligent pentru a ști acest lucru”, a continuat Leavitt.

Trump a respins sugestiile potrivit cărora Israelul ar fi împins SUA în conflict, în contextul în care administrația sa a dat explicații diferite și s-a confruntat cu critici din partea unor susținători și democrați care l-au acuzat că a lansat un „război discreționar”.

Un sondaj Reuters/Ipsos publicat mai devreme în cursul acestei săptămâni arată că doar unul din patru americani aprobă atacurile SUA asupra Iranului, care au aruncat Orientul Mijlociu în haos, în timp ce aproximativ jumătate din ei – inclusiv unul din patru republicani – consideră că Trump este prea dispus să recurgă la forța militară.