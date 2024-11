Alegeri SUA 2024. Moment tensionat la Capitoliul american, în plin proces electoral / Un bărbat care avea asupra sa o torță și un pistol de semnalizare a fost arestat

Un bărbat care avea asupra sa o torță și un pistol de semnalizare a fost arestat marți, la Capitoliul SUA, în timpul alegerilor prezidențiale americane, relatează Reuters.

Poliția Statelor Unite ale Americii a arestat un bărbat la Centrul pentru vizitatori de la Capitoliul american după ce a ridicat suspiciuni în timpul controlului de rutină. Potrivit oficialilor, bărbatul avea asupra sa o torță și un pistol de semnalizare și mirosea a benzină.

Our officers just arrested a man who was stopped during our screening process at the Capitol Visitor Center (CVC). The man smelled like fuel, had a torch & a flare gun.



The CVC is closed for tours for the day, while we investigate. We will provide more information when we can. pic.twitter.com/J5geNud1h2