„Am dovedit că suntem o marcă pe care te poți baza” – Ce spune un important director de la Dacia despre victoria din raliul Dakar

Dacia a câștigat raliul Dakar la a doua participare, performanța este „minunată”, încrederea în brand a crescut și – pe termen mediu – se pot vedea efecte asupra vânzărilor mărcii, și nu doar la capitolul imagine, a spus într-o discuție cu presa, Frank Marotte, di­rectorul de vânzări și marketing al Dacia.

Dacia își confirmă robustețea prin victoria de la Dakar:

Raliul Dakar a durat 13 zile, au fost în total aproape 8.000 km, dintre care 60% pe probe speciale.

Frank Marotte, di­rectorul de vânzări, marketing și operațiuni Dacia, a spus, întrebat de HotNews.ro, că marca va vedea câștiguri mai mari pe termen mediu, decât pe termen scurt, de pe urma victoriei din raliul care s-a terminat în Arabia Saudită.

„Câștigând raliul Dakar am dovedit că suntem o marcă pe care te poți baza și am dovedit că putem aduce pe piață tehnologii de ultimă oră, dar și că avem know-how în inginerie”, spune Frank Marotte, care adaugă că aceste lucruri ar putea influența o parte dintre potențialii clienți, însă este imposibil de spus câți vor fi și când se va simți influența acestei victorii în vânzări.

Directorul de vânzări spune că reacțiile au fost pozitive la evenimente organizate la Bruxelles și în Franța week-end-ul trecut și parțial, acest lucru se întâmplă și datorită rezultatului de la Dakar. „S-a creat în jurul mărcii o dispoziție pozitivă. Încrederea în brand a crescut, dar impactul total se va simți pe termen mediu”

O performanță „minunată”

Oficialul cataloghează performanța din Arabia Saudită ca fiind „minunată” și spune că a venit după mulți ani de muncă „Concurența a fost foarte serioasă și suntem foarte mândri de echipă și de piloți”.

Marott mai spune că rezultatul este o dovadă că Dacia este o mașină robustă pe care te poți baza.

Dacia Sandriders au obținut două victorii de etapă, aflându-se o singură dată în afara top 3 în clasamentul general.

Pentru Dacia a concurat și în acest an Sebastien Loeb, considerat de mulți ca fiind cel mai bun pilot de raliu din istorie.

Dacia și raliul Dakar

Dacia a câștigat raliul la a doua participare, ceea ce nu este lucru ușor.

Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026 prin echipajul format din Nasser Al-Attiyah (Qatar) și Fabian Lurquin (Belgia).

Dacia anunța în iulie 2023 că va participa la Raliul Dakar, iar în ianuarie 2024 arăta mașina cu urma să concureze: Sandrider, cu motor de 359 Cai Putere. Vehiculul de competiție Dacia Sandrider utilizează combustibil sintetic produs de compania Aramco din Arabia Saudită, mai anunța atunci Dacia. Motorul este V6, 3 litri, biturbo și mașina este cu totul diferită față de o Dacie de serie. Motorul provine de la Nissan, „împrumutat” de pe seria de mașini sportive Nissan Z, care se vinde în Japonia.

Sandrider este Inspirat din concept-car-ul Manifesto (prezentat în 2022) și creat cu ajutorul Renault Group și al companiei Prodrive, specialist britanic în domeniul sporturilor cu motor. Fără inginerii de la Prodrive, nu era posibilă o participare cu șanse de succes la Dakar.

Vehiculul care participă nu seamănă deloc cu o Dacie obișnuită, de stradă, ideea inginerilor fiind de a păstra la exterior numai ceea ce era esențial, evitând orice element inutil. Au fost păstrate doar panourile de caroserie absolut necesare, fără orice element decorativ.

La fel cum a făcut cu Alain Prost în urmă cu 15 ani, Renault și Dacia anunțau un nume mare care concurează: Sebastien Loeb, de nouă ori campion mondial în WRC.

Raliul s-a ținut pentru ultima oară în 2001 pe traseul Paris – Dakar, iar ultima traversarea a Saharei a fost ultima dată în 2007 (traseul Lisabona – Dakar). S-a ținut muți ani și în America de Sud, iar din 2020 este organizat în Arabia Saudită.