Americanii vor ocupa 6 din 7 locuri în consiliul de administrație al TikTok și vor controla algoritmul aplicației, anunță Casa Albă

TikTok riscă interzicerea în SUA dacă nu se rupe de proprietarul său chinez, compania ByteDance, FOTO: Boumenjapet / Dreamstime.com

Un acord între Washington și Beijing privind viitorul TikTok prevede ca americanii să dețină șase din cele șapte locuri în consiliul care va superviza activitatea aplicației, a declarat sâmbătă purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, potrivit Bloomberg.

Într-un interviu acordat sâmbătă postului Fox News, Karoline Leavitt a declarat că americanii vor deține șase din cele șapte locuri în consiliul de administrație al TikTok și că algoritmul aplicației video va fi controlat din Statele Unite. Ea a adăugat că acordul final urmează să fie semnat în zilele următoare.

Membrii americani ai consiliului vor avea experiență în domeniul securității naționale și al securității cibernetice, iar singurul membru desemnat de actualul proprietar, ByteDance Ltd., va fi exclus din comitetul de securitate, potrivit unui oficial de rang înalt de la Casa Albă.

Discuțiile purtate la începutul acestei săptămâni la Madrid între secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și vicepremierul chinez He Lifeng au dus la un acord-cadru pentru separarea operațiunilor TikTok din Statele Unite de compania-mamă ByteDance. Detaliile acestui acord nu au fost încă făcute publice.

Președintele Donald Trump a prelungit termenul pentru finalizarea procesului de divizare până la 16 decembrie. Congresul american adoptase anterior o lege bipartizană prin care impune ByteDance să renunțe la TikTok până în ianuarie 2025.

„Toate aceste detalii au fost deja convenite, mai rămâne doar ca acordul să fie semnat, iar acest lucru se va întâmpla, estimez, în zilele următoare”, a declarat Karoline Leavitt.

Președintele Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, au finalizat acordul într-o convorbire telefonică desfășurată vineri.

Potrivit unui oficial al Casei Albe, noul aranjament pentru TikTok prevede ca ByteDance să păstreze mai puțin de 20% din participație, restul urmând să fie deținut de noi investitori, printre care Oracle Corp., fondul Andreessen Horowitz și firma de private equity Silver Lake Management LLC.

Oracle va avea rolul de furnizor de securitate pentru TikTok și va colabora cu guvernul SUA pentru monitorizarea aplicației, astfel încât datele utilizatorilor americani să fie stocate pe teritoriul Statelor Unite, fără acces din partea Chinei, a precizat oficialul.

Acesta a adăugat că acordul va permite utilizatorilor americani să continue să folosească aplicația în condiții de siguranță.

„Datele și confidențialitatea vor fi gestionate de una dintre cele mai mari companii de tehnologie din America, Oracle, iar algoritmul va fi și el controlat de Statele Unite”, a declarat Karoline Leavitt.

Președintele Donald Trump, care în trecut a criticat TikTok, și-a schimbat poziția față de aplicație, creditând-o cu faptul că l-a ajutat să câștige sprijin în rândul tinerilor alegători la scrutinul de anul trecut.