Reacție după bronzul Anei Bărbosu de la TAS: ”America e mai mică decât România?”

La contestația de sâmbătă de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, gimnasta Ana Maria Bărbosu a obținut medalia de bronz, în locul americanei Jordan Chiles, în timp ce Sabrina Maneca Voinea a încheiat competiția pe locul 4. Audierile TAS au durat aproximativ 8 ore.

TAS a decis că gimnasta americană Jordan Chiles a depus contestația peste termenul regulamentar de un minut. Asta înseamnă că Chiles rămâne cu nota inițială, ceea ce înseamnă că Ana Bărbosu va primi medalia de bronz.

CTP: ”America e mai mică decât România?”

Imediat după decizie, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a scris un articol pe siteul nostru de sport, GOLAZO.ro. El a amintit despre retorica demnă de naționalism-comunism, ”noi suntem o țară mică și ne fură țările mari” de după concurs. Această retorică a fost invalidată la TAS.

”Nu numai că românca Ana Maria Bărbosu a reprimit medalia de bronz, pe care o deținuse un minut, dar TAS nu a judecat ca la JO de iarnă Beijing 2022, când a acordat 2 medalii de bronz într-o probă de schi, în urma contestației, acum i-a retras medalia lui Jordan Chiles.

Americanca reacționează anunțând că dispare deocamdată de pe rețelele sociale „pentru sănătatea mea mintală”. Federația de Gimnastică a USA se declară „devastată”.

Cum rămâne cu „Suntem o țară mică! Cum să ni se dea nouă dreptate în fața Americii?!” , placa de patrioțeală ceaușistă pe care au pus-o în neștire și acum atâția tineri?”, se întreabă CTP.

”America e mai mică decât România?”, se intitulează articolul, în care este amintit și gestul premierului Ciolacu. Articolul lui CTP aici.

Nadia Comăneci: „Îi voi da Sabrinei medalia mea de bronz de la Montreal”

Nadia Comăneci a declarat că, în spiritul sportului, toate cele trei gimnaste implicate în lupta pentru medalia de bronz – Ana Maria Bărbosu, Sabrina Voinea și Jordan Chiles (SUA) ar fi trebuit să primească medalia de bronz.

„ Mă bucur foarte mult pentru România . Este o medalie mult-așteptată, după atâția ani. Eu nu mă aflu într-o poziție oficială să decid cine ce a luat și cum a făcut.

Aș fi fost fericită să văd trei fete acolo cu trei medalii, pentru că toate au muncit și, mai ales în situația în care ne aflăm acum, cu protejarea sănătății mintale, cred că este bine să încurajăm și să protejăm acești copii.

Eu îi dau Sabrinei medalia mea de bronz de la Montreal .

Sunt foarte bucuroasă pentru România, pentru Ana”, a declarat Nadia la Antena 3 CNN.

Montreal: 5 medalii pentru Nadia, 2 pentru Teodora Ungureanu, 1 pentru Dan Grecu și 1 pentru echipa feminină

În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, când avea 14 ani, Nadia a luat cinci medalii. Din ele, trei medalii de aur: individual compus, paralele și bârnă. Și-a adăugat în palmares un argint cu echipa și un bronz la sol. Această medialie a spus că o va oferi Sabrinei Voinea, sportiva a cărei contestație a eșuat sîmbătă la TAS.

Tot la Montreal 1976, gimnastica mai lua două medalii prin Teodora Ungureanu (argint la paralele și bronz la bârnă) și un bronz la inele prin Dan Grecu.

Decizia TAS, parțial favorabilă României

“Federația Română de Gimnastică, reprezentată de societatea de avocatura specializata in dreptul sportului, Gherdan si Asociatii SCA, prin avocatul coordonator Sabin Gherdan și avocații Călina Tejan și Raul Ștefan Celmare, după un efort colectiv de cinci zile și patru nopți, vă comunică dispozitivele ședinței TAS în speța:

FRG, Bărbosu , vs. Federația Internațională de Gimnastică:

1.⁠ ⁠Cererea înregistrată de către Ana Maria Bărbosu este parțial admisă.

2.⁠ ⁠⁠Contestația formulată de către Jordan Chiles a fost depusă peste termenul de 1 minut prevăzut de art. 8.5 din Regulamentul Tehnic FIG și este determinată ca fiind fără efect.

3.⁠ ⁠⁠Scorul inițial de 13.666 acordat atletei Jordan Chiles in finală este reinstituit.

4.⁠ ⁠⁠Federația Internațională de Gimnastică va determina clasamentul finalei și va acorda medaliile în concordanță cu decizia de mai sus.

5.⁠ ⁠⁠Alte solicitări sunt respinse

FRG, Voinea, vs. Federația Internațională de Gimnastică:

1.⁠ ⁠Cererea înregistrată de FRG și Sabrina Maneca Voinea este respinsă.

Ca urmare a acestei decizii, Ana Maria Bărbosu obține medalia de bronz în timp ce Sabrina Maneca Voinea încheie competiția pe locul 4.

Felicitări ambelor noastre gimnaste pentru rezultatul deosebit obținut la Jocurile Olimpice de la Paris!”, a declarat avocatul Sabin Gherdan, citat de Golazo.ro.

„Cu un ochi râdem, cu unul plângem. În urma memoriilor făcute la TAS de FRG și COSR, Tribunalul de Arbitraj al Sportului a decis ca medalia de bronz să revină Anei Maria Bărbosu”, a reacționat Federația Română de Gimnastică într-o postare pe Facebook.

Prima reacție a Anei Bărbosu

Ana Bărbosu a povestit, pentru Golazo.ro, impresiile pe care le-a avut după decizia TAS. „Am fost uimită. Știam că vine un verdict, dar încercam să nu ma gândesc la el. Îmi făceam planuri de vacanță. Apoi, când am aflat, nu m-am bucurat prea mult. Îmi era teamă că nu e adevărat.

După ce am fost sigură, i-am îmbrățișat pe ai mei. Apoi am sunat pe toată lumea care m-a ajutat. E un sentiment pe care greu îl pot pune în cuvinte. Nu-mi vine să cred”, a spus Ana Maria Bărbosu.

Echipa de avocați a României, care au reprezentat cazurile Anei Maria Bărbosu și Sabrinei Voinea la TAS, au marșat pe faptul că există mai mult de un minut, cel regulamentar, între afișarea notei și depunerea contestației.

Mai mult, din imaginile video depuse la dosar, nu se vede momentul în care antrenoarea Cecile Landi ajunge lângă masa arbitrelor.

Numai antrenorul din concurs al sportivei, în acest caz Jordan Chiles, poate depune contestație. Nimeni altcineva din echipa americană nu avea acest drept.

Reamintim că Sabrina Maneca Voinea a primit nota 13.700 la sol, la egalitate cu Ana Bărbosu, iar gimnasta noastră s-a clasat în afara podiumului de premiere (locul 5) la Jocurile Olimpice de la Paris.